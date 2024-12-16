Теракт в Днепре — подозреваемый не признает вину и рассказал свою версию

Подозреваемый в совершении теракта в Днепре. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в совершении теракта возле здания территориального центра комплектования. Мужчину будут держать под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины (ОГП) в понедельник, 16 декабря.

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В ОГП отметили, что 37-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

"Задержанному накануне в Днепре сообщено о подозрении в совершении террористического акта, что привело к гибели человека", — говорится в сообщении.

Сам фигурант на суде заявил, что его якобы подставили. Мол, о взрывчатке он не знал, а "куратор" из соцсетей дал задание лишь облить краской человека, который якобы берет взятки. Для этого мужчине "подготовили" специальную сумку, которую попросили поставить под скамейку. Подсудимый также уверяет, что не работает на российские спецслужбы.

"Я причастен, но это не моя вина. Меня использовали, обманули. Там не должно было быть никакой взрывчатки. Намерений убивать у меня не было", — сказал подозреваемый на суде.

Напомним, в Днепре 14 декабря раздался мощный взрыв. Впоследствии стало известно о теракте, в результате которого пострадали и погибли люди. В сети опубликован момент детонации взрывчатки.