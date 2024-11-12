Продовження телемарафону до кінця війни — опитування серед українців

Телемарафон. Фото: ti-ukraine.org

Серед українців провели опитування, чи повинен телемарафон продовжуватися до завершення війни. Лише третина громадян висловилися "за".

Про це йдеться у результатах опитування USAID/Internews.

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Опитування щодо продовження телемарафону

Відомо, що 45% респондентів вважають, що каналам варто робити власні інформаційні програми. А 22% людей заявили, що телемарафон потрібно продовжувати до кінця війни, ще 10% — навіть після закінчення бойових дій.

Опитування серед українців. Фото: USAID/Internews

Опитування показало, що 43% не довіряють інформації з телемарафону, а вірять — 37%. Водночас від 35% до 37% респондентів вважають інформацію повною, точною й достовірною.

Опитування серед українців. Фото: USAID/Internews

На початку повномасштабного вторгнення відсоток постійних глядачів становив 81%, але наразі він знизився до 67%.

Опитування серед українців. Фото: USAID/Internews

Нагадаємо, Єврокомісія висловила критику щодо телемарафону "Єдині новини". Брюссель занепокоєний державним фінансуванням телемарафону.

Згодом у Мінкульті відреагували на критику. Там заявили, що держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану.