Продолжение телемарафона до конца войны — опрос среди украинцев

Телемарафон. Фото: ti-ukraine.org

Среди украинцев провели опрос, должен ли телемарафон продолжаться до завершения войны. Лишь треть граждан высказались "за".

Об этом говорится в результатах опроса USAID/Internews.

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Опрос по продолжению телемарафона

Известно, что 45% респондентов считают, что каналам стоит делать собственные информационные программы. А 22% людей заявили, что телемарафон нужно продолжать до конца войны, еще 10% — даже после окончания боевых действий.

Опрос среди украинцев. Фото: USAID/Internews

Опрос показал, что 43% не доверяют информации из телемарафона, а верят — 37%. В то же время от 35% до 37% респондентов считают информацию полной, точной и достоверной.

Опрос среди украинцев. Фото: USAID/Internews

В начале полномасштабного вторжения процент постоянных зрителей составлял 81%, но сейчас он снизился до 67%.

Опрос среди украинцев. Фото: USAID/Internews

Напомним, Еврокомиссия выразила относительно телемарафона "Єдині новини". Брюссель обеспокоен государственным финансированием телемарафона.

Впоследствии в Минкульте отреагировали на критику. Там заявили, что государство планирует прекратить поддержку марафона по завершении военного положения.