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Танки Ізраїлю вистрелили по цивільних у Газі — що відомо

18 червня 2025 10:10
Євгенія Брюховецька - редактор
Ізраїльські танки відкрили вогонь по людях в Газі — багато загиблих
Танк ізраїльської армії. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Танки армії оборони Ізраїлю відкрили вогонь по натовпу у Секторі Гази, внаслідок чого загинули щонайменше 59 людей. Наразі там заявили, що розслідують цей інцидент.

Про це пише Reuters у середу, 18 червня.

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Вбили людей у Газі

У матеріалі йдеться, що ізраїльські танки вбили 59 людей, які намагалися отримати продовольчу допомогу у Газі.

На відео, яке публікують в соціальних мережах, видно близько десятка понівечених тіл, які лежали просто на вулиці на півдні Сектора Гази. Водночас в армії Ізраїлю заявили, що розслідують інцидент.

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Reuters із посиланням на свідків пише, що танки вистрелили щонайменше двома снарядами по натовпу з тисяч людей, які зібралися в надії отримати їжу з вантажівок з допомогою.

За даними палестинських медиків, в результаті інциденту також поранена 221 людина, щонайменше 20 з яких перебувають у критичному стані в лікарні. 

"Збройні сили Ізраїлю обізнані про повідомлення щодо ряду поранених в результаті обстрілу збройних сил Ізраїлю після наближення натовпу. Деталі інциденту перевіряються. Збройні сили Ізраїлю висловлюють жаль з приводу будь-якої шкоди, заподіяної невинним", — йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Раніше The New York Times писало, що США перевели свої війська на Близькому Сході в стан підвищеної готовності.

А президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Ізраїль Сектор Гази стрілянина танки Палестина загиблі
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