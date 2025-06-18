Ізраїльські танки відкрили вогонь по людях в Газі — багато загиблих

Танк ізраїльської армії. Ілюстративне фото: Reuters

Танки армії оборони Ізраїлю відкрили вогонь по натовпу у Секторі Гази, внаслідок чого загинули щонайменше 59 людей. Наразі там заявили, що розслідують цей інцидент.

Про це пише Reuters у середу, 18 червня.

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Israeli tanks fired into a crowd trying to get aid from trucks in the Gaza Strip, killing at least 59 Palestinians, according to medics, in one of the bloodiest incidents yet involving desperate residents struggling to get food https://t.co/v4Fw9xyq9W pic.twitter.com/SXW9DqhZIh Реклама — Reuters (@Reuters) June 17, 2025

Вбили людей у Газі

У матеріалі йдеться, що ізраїльські танки вбили 59 людей, які намагалися отримати продовольчу допомогу у Газі.

На відео, яке публікують в соціальних мережах, видно близько десятка понівечених тіл, які лежали просто на вулиці на півдні Сектора Гази. Водночас в армії Ізраїлю заявили, що розслідують інцидент.

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Reuters із посиланням на свідків пише, що танки вистрелили щонайменше двома снарядами по натовпу з тисяч людей, які зібралися в надії отримати їжу з вантажівок з допомогою.

За даними палестинських медиків, в результаті інциденту також поранена 221 людина, щонайменше 20 з яких перебувають у критичному стані в лікарні.

"Збройні сили Ізраїлю обізнані про повідомлення щодо ряду поранених в результаті обстрілу збройних сил Ізраїлю після наближення натовпу. Деталі інциденту перевіряються. Збройні сили Ізраїлю висловлюють жаль з приводу будь-якої шкоди, заподіяної невинним", — йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Раніше The New York Times писало, що США перевели свої війська на Близькому Сході в стан підвищеної готовності.

А президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.