Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху провели розмову

Біньямін Нетаньяху і Дональд Трамп. Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провели телефонну розмову. Наразі їхня бесіда вже закінчилася.

Про це повідомляє The New York Times і CNN.

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Деталі спілкування двох лідерів не розголошуються. Водночас CNN пише, що за даними ізраїльського чиновника, знайомого із ситуацією, Трамп і Нетаньяху провели телефонну розмову перед зустріччю президента США в Ситуаційному центрі.

Учора Нетаньяху заявив, що спілкується з Трампом майже щодня відтоді, як минулого тижня почався ізраїльсько-іранський конфлікт.

Крім того, ЗМІ зазначають, що коментарі Трампа за останній день породили припущення про те, що США можуть приєднатися до Ізраїлю в завданні удару по Ірану.

Також додамо, що у ЗМІ кілька годин тому писали, що президент США має виступити зі зверненням. Однак жодного виступу поки що не було.

Нагадаємо, вчора CNN написало, що ізраїльські чиновники чекають, що Трамп ухвалить рішення про те, що США долучаться до Ізраїлю й атакують ядерний об'єкт Ірану.

Крім того, ми писали, що президент США закликав учора Тегеран до повної і безумовної капітуляції.