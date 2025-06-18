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Трамп поговорил с Нетаньяху, — СМИ

18 июня 2025 02:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху провели разговор
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Flickr
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. На данный момент их беседа уже закончилась.

Об этом сообщает The New York Times и CNN.

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Детали общения двух лидеров не разглашаются. При этом CNN пишет, что по данным израильского чиновника, знакомого с ситуацией, Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор перед встречей президента США в Ситуационном центре.

Вчера Нетаньяху заявил, что общается с Трампом почти каждый день с тех пор, как на прошлой неделе начался израильско-иранский конфликт.

Кроме того СМИ отмечают, что комментарии Трампа за последний день породили предположения о том, что США могут присоединиться к Израилю в нанесении удара по Ирану.

Также добавим, что в СМИ несколько часов назад писали, что президент США должен выступить с обращением. Однако никакого выступления пока не было.

Напомним, вчера CNN написало, что израильские чиновники ждут, что Трамп примет решение о том, что США присоединятся к Израилю и атакуют ядерный объект Ирана.

Кроме того, мы писали, что президент США призвал вчера Тегеран к полной и безусловной капитуляции.

США Иран Израиль война Дональд Трамп Беньямин Нетаньяху
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