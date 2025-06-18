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Танки Израиля выстрелили по гражданским в Газе — что известно

18 июня 2025 10:10
Евгения Брюховецкая - редактор
Израильские танки открыли огонь по людям в Газе - много погибших
Танк израильской армии. Иллюстративное фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Танки армии обороны Израиля открыли огонь по толпе в Секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 59 человек. Сейчас там заявили, что расследуют этот инцидент.

Об этом пишет Reuters в среду, 18 июня.

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В материале говорится, что израильские танки убили 59 человек, которые пытались получить продовольственную помощь в Газе.

На видео, которое публикуют в социальных сетях, видно около десятка изуродованных тел, которые лежали прямо на улице на юге Сектора Газа. В то же время в армии Израиля заявили, что расследуют инцидент.

Reuters со ссылкой на свидетелей пишет, что танки выстрелили по меньшей мере двумя снарядами по толпе из тысяч людей, которые собрались в надежде получить еду с грузовиков с помощью.

По данным палестинских медиков, в результате инцидента также ранили 221 человека, по меньшей мере 20 из которых находятся в критическом состоянии в больнице.

"Вооруженные силы Израиля осведомлены о сообщениях о ряде раненых в результате обстрела вооруженных сил Израиля после приближения толпы. Детали инцидента проверяются. Вооруженные силы Израиля выражают сожаление по поводу любого вреда, причиненного невиновным", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Ранее The New York Times писало, что США перевели свои войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.

А президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Израиля Беньямином Нетаньяху.

Израиль Сектор Газа стрельба танки Палестина погибшие
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