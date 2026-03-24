Світло в Україні відключатимуть 24 березня у два етапи

Світло в Україні відключатимуть 24 березня у два етапи

Дата публікації: 24 березня 2026 00:01
Світло в Україні відключатимуть 24 березня у два етапи
Дівчина з телефоном під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 24 березня, у більшості областей України продовжать діяти графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Однак це буде відбуватися у два етапи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт "Укренерго".

Як відключатимуть світло 24 березня в Україні

У компанії поінформували, аварійні відключення, які раніше діяли у кількох областях, наразі скасовані. Тож ввечері 23 березня обмеження споживання у жодному районі вже не застосували. Однак 24 березня будуть відключення по графікам.

"Завтра, 24 березня, у більшості регіонів України з 06:00 до 24:00 будуть застосуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачі, а з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00 — графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Причиною таких заходів знову стали наслідки попередніх атак РФ по енергетиці України. Проте в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — сказано у дописі.

Графіки відключень світла в Україні 24 березня
Попередження "Укренерго" про графіки відключень світла 24 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно нардеп Сергій Нагорняк заявив, що влітку ситуація зі світлом може ускладнитися. Насамперед у спекотні вечори, коли навантаження на систему зростатиме. Водночас він попередив, що ситуація може різко змінилося, якщо РФ продовжить атаки на енергосистему України.

Також ми писали, що за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, Україна повернула в роботу вже 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були частково втрачені через російські атаки. Ще близько 4 ГВт у планах на відновлення, з яких понад 2 ГВт до кінця травня можуть повернути в систему енергетики.

електроенергія Україна сфера енергетики війна в Україні відключення світла графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
