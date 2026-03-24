Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Свет в Украине будут отключать 24 марта в два этапа

Свет в Украине будут отключать 24 марта в два этапа

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 00:01
Свет в Украине будут отключать 24 марта в два этапа
Девушка с телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины продолжат действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Однако это будет происходить в два этапа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Укрэнерго".

Читайте также:

В компании проинформировали, аварийные отключения, которые ранее действовали в нескольких областях, пока отменены. Поэтому вечером 23 марта ограничения потребления ни в одном районе уже не применили. Однако 24 марта будут отключения по графикам.

"Завтра, 24 марта, в большинстве регионов Украины с 06:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей, а с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 — графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Причиной таких мер снова стали последствия предыдущих атак РФ по энергетике Украины. Однако в "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — сказано в заметке.

Графіки відключень світла в Україні 24 березня
Предупреждение "Укрэнерго" о графиках отключений света 24 марта. Фото: скриншот

Напомним, недавно нардеп Сергей Нагорняк заявил, что летом ситуация со светом может осложниться. Прежде всего в жаркие вечера, когда нагрузка на систему будет расти. В то же время он предупредил, что ситуация может резко изменилось, если РФ продолжит атаки на энергосистему Украины.

Также мы писали, что по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Украина вернула в работу уже 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые были частично потеряны из-за российских атак. Еще около 4 ГВт в планах на восстановление, из которых более 2 ГВт до конца мая могут вернуть в систему энергетики.

электроэнергия Украина сфера энергетики война в Украине отключения света графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации