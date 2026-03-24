Свет в Украине будут отключать 24 марта в два этапа

Девушка с телефоном во время отключения света.

Во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины продолжат действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Однако это будет происходить в два этапа.

В компании проинформировали, аварийные отключения, которые ранее действовали в нескольких областях, пока отменены. Поэтому вечером 23 марта ограничения потребления ни в одном районе уже не применили. Однако 24 марта будут отключения по графикам.

"Завтра, 24 марта, в большинстве регионов Украины с 06:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей, а с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 — графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Причиной таких мер снова стали последствия предыдущих атак РФ по энергетике Украины. Однако в "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — сказано в заметке.

Напомним, недавно нардеп Сергей Нагорняк заявил, что летом ситуация со светом может осложниться. Прежде всего в жаркие вечера, когда нагрузка на систему будет расти. В то же время он предупредил, что ситуация может резко изменилось, если РФ продолжит атаки на энергосистему Украины.

Также мы писали, что по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Украина вернула в работу уже 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые были частично потеряны из-за российских атак. Еще около 4 ГВт в планах на восстановление, из которых более 2 ГВт до конца мая могут вернуть в систему энергетики.