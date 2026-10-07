Експерт попередив про відключення світла до 16 годин через атаки РФ

Працівник ДТЕК на одному із об'єктів. Фото: ДТЕК

Українці можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю до 16 годин на добу, якщо Росія продовжить обстріли енергетичної інфраструктури. Водночас ситуація з магістральними лініями "Укренерго" наразі залишається стабільною, але російські війська зосередили атаки на локальних мережах.

Про це розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Ранок.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

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Росія змінила акцент атак на енергетику

За словами Ігнатьєва, наразі магістральні лінії "Укренерго" перебувають у стабільному стані. При цьому російські війська намагаються пошкоджувати локальні енергетичні мережі за допомогою безпілотників. Для таких атак противник застосовує модернізовані дрони зі спеціальними елементами, які вже назвали "вусиками".

"Використовуються дрони з новою об'єктною частиною, так званими вусиками, тобто різальними елементами", — розповів Ігнатьєв.

Експерт зазначив, що в Києві вже зафіксували пошкодження опор, які забезпечують перетік електроенергії через Дніпро.

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Ігнатьєв попередив, що подальші російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до значного збільшення тривалості обмежень електропостачання.

За оцінкою експерта, за найгіршого сценарію українці можуть залишатися без електроенергії до 16 годин на добу. Прогноз залежить саме від продовження атак та подальшого стану енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 7 жовтня в окремих регіонах України запровадили погодинні відключення світла обсягом від 0,5 до 1,5 черги та обмеження потужності для бізнесу.

Також Новини.LIVE писав, що взимку українці можуть залишатися без електроенергії щонайменше шість годин на добу.