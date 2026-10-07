Эксперт предупредил об отключении света до 16 часов из-за атак РФ

Сотрудник ДТЭК на одном из объектов. Фото: ДТЭК

Украинцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью до 16 часов в сутки, если Россия продолжит обстрелы энергетической инфраструктуры. В то же время ситуация с магистральными линиями "Укрэнерго" сейчас остается стабильной, однако российские войска сосредоточили атаки на локальных сетях.

Об этом рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Ранок.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

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Россия изменила акцент атак на энергетику

По словам Игнатьева, сейчас магистральные линии "Укрэнерго" находятся в стабильном состоянии. При этом российские войска пытаются повреждать локальные энергетические сети с помощью беспилотников. Для таких атак противник применяет модернизированные дроны со специальными элементами, которые уже назвали "усиками".

"Используются дроны с новой объектной частью, так называемыми усиками, то есть режущими элементами", — рассказал Игнатьев.

Эксперт отметил, что в Киеве уже зафиксировали повреждения опор, которые обеспечивают переток электроэнергии через Днепр.

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Игнатьев предупредил, что дальнейшие российские обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к значительному увеличению продолжительности ограничений электроснабжения.

По оценке эксперта, при худшем сценарии украинцы могут оставаться без электроэнергии до 16 часов в сутки. Прогноз зависит именно от продолжения атак и дальнейшего состояния энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 7 октября в отдельных регионах Украины ввели почасовые отключения света объемом от 0,5 до 1,5 очереди и ограничения мощности для бизнеса.

Также Новини.LIVE писал, что зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии как минимум шесть часов в сутки.