Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Света может не быть по 16 часов: эксперт назвал условие

Света может не быть по 16 часов: эксперт назвал условие

Ua ru
7 октября 2026 14:06
Эксперт предупредил об отключении света до 16 часов из-за атак РФ
Сотрудник ДТЭК на одном из объектов. Фото: ДТЭК

Украинцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью до 16 часов в сутки, если Россия продолжит обстрелы энергетической инфраструктуры. В то же время ситуация с магистральными линиями "Укрэнерго" сейчас остается стабильной, однако российские войска сосредоточили атаки на локальных сетях.

Об этом рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Ранок.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Россия изменила акцент атак на энергетику

По словам Игнатьева, сейчас магистральные линии "Укрэнерго" находятся в стабильном состоянии. При этом российские войска пытаются повреждать локальные энергетические сети с помощью беспилотников. Для таких атак противник применяет модернизированные дроны со специальными элементами, которые уже назвали "усиками".

"Используются дроны с новой объектной частью, так называемыми усиками, то есть режущими элементами", — рассказал Игнатьев.

Эксперт отметил, что в Киеве уже зафиксировали повреждения опор, которые обеспечивают переток электроэнергии через Днепр.

Читайте также:

Игнатьев предупредил, что дальнейшие российские обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к значительному увеличению продолжительности ограничений электроснабжения.

По оценке эксперта, при худшем сценарии украинцы могут оставаться без электроэнергии до 16 часов в сутки. Прогноз зависит именно от продолжения атак и дальнейшего состояния энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 7 октября в отдельных регионах Украины ввели почасовые отключения света объемом от 0,5 до 1,5 очереди и ограничения мощности для бизнеса.

Также Новини.LIVE писал, что зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии как минимум шесть часов в сутки.

обстрелы сфера энергетики война в Украине энергетика Электричество
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации