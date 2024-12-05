Ядерна війна — у Великобританії попередили про ризики

Очільник ЗС Великобританії Тоні Радакін. Фото: Reuters

Світ може опинитися на межі третьої ядерної ери. Ефективні запобіжники, які б гарантували безпеку людства від цієї катастрофи майже повністю відсутні.

Про це заявив очільник ЗС Великобританії адмірал сер Тоні Радакін, пише Financial Times.

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Під час лекції в аналітичному центрі Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні Радакін заявив про те, що світ наразі перебуває на порозі третьої ядерної ери із майже повною відсутністю запобіжників, які б убезпечили людство.

За його словами, небезпека ядерної війни зростає через відсутність ефективної міжнародної архітектури безпеки.

"Ми перебуваємо на світанку ядерної ери, яка характеризується розповсюдженням ядерних і руйнівних технологій, а також майже повною відсутністю архітектури безпеки, яка існувала раніше", — зазначив голова ЗС Великобританії.

Він додав, що світовий порядок на сьогодні зазнає серйозних змін.

"Ми повинні розуміти, що поставлено на карту, і чи готові ми діяти відповідно до нових викликів", – заявив Радакін.

Ці слова пролунали після звинувачень генерального секретаря НАТО Марка Рютте на адресу Росії щодо її ймовірної підтримки ядерної програми Північної Кореї в обмін на участь північнокорейських військ у війні проти України.

Радакін також попередив, що оборонний договір між Москвою та Пхеньяном може може передбачати обмін найчутливішими технологіями та досвідом

Видання зазначає, що за останні роки Росія і США вийшли з низки ключових договорів про контроль над озброєннями. Чинним лише залишається договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого спливає у 2026 році.

Водночас Радакін наголосив, що Великобританія та її союзники по НАТО залишаються в безпеці від прямого нападу Росії завдяки ефективній стратегії стримування.

Очільник ЗС Великобританії підкреслив важливість збереження ядерної парасольки, яку США та Британія надають своїм союзникам для забезпечення їхньої безпеки, закликаючи продовжувати цю практику надалі.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що питання щодо повернення Україні ядерної зброї не розглядається як частина військової допомоги від Америки.

Раніше ми писали про те, що у ЗМІ оцінили наслідки від гіпотетичного удару найбільшою американською ядерною зброєю B-83 по столицях Північної Кореї, Росії та Китаю.