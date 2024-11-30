Ядерна зброя — які наслідки ударів зброєю США B-83

Американська ядерна бомба B83. Фото: Вікіпедія

Удар найбільшою американською ядерною зброєю B-83 по столицях Північної Кореї, Росії та Китаю призведе до масштабних наслідків. Стало відомо, які потенційні руйнування та людські жертви може спричинити застосування бомби.

Про це повідомляє видання Newsweek у суботу, 30 листопада.

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Видання розглянуло вплив використання B-83 найбільшої ядерної зброї США на столиці Північної Кореї, Росії та Китаю.

На карті зображено гіпотетичний радіус ураження територій:

внутрішнє жовте коло — радіус вогняної кулі, в якому все буде випаровуватися через інтенсивне тепло, що підіймається до мільйонів градусів за Цельсієм. Він становитиме близько 4,1 квадратного кілометра;

внутрішнє сіре коло — більш помірний радіус ураження вибухом, який охопить 175 квадратних кілометрів і зруйнує житлові будинки та, ймовірно, спричинить масові пожежі;

широке помаранчеве коло — радіус теплового випромінювання близько 546 квадратних кілометрів: будь-яка людина на цій території ризикує отримати опіки третього ступеня по всій шкірі, що може призвести до утворення серйозних шрамів, інвалідності та необхідності ампутацій;

широке сіре коло — радіус легкого ураження у 1385 квадратних кілометрів від місця вибуху. Слід очікувати розбиття скляних шибок, що може призвести до травм.

Північна Корея: у Пхеньяні, за оцінками, загинули б 1 327 820 людей і 1 105 660 отримали б поранення. За будь-який заданий 24-годинний період у місті в середньому 3 177 764 людини перебувають у діапазоні легкого вибуху імітованої детонації.

Карта наслідків атаки на Пхеньян. Фото: Newsweek

Росія: за будь-який 24-годинний період у Москві в середньому 10 222 930 людей знаходяться в діапазоні світлового вибуху симульованої детонації. Близько 1 374 840 загинули б, а 3 747 220 отримали б поранення.

Карта ядерної бомби показує вплив американської зброї на Росію. Фото: Newsweek

Китай: за оцінками, 1 548 460 людей загинули б у Пекіні, де в середньому 9 038 075 людей перебувають у діапазоні світлового вибуху імітованої детонації протягом будь-якого 24-годинного періоду. Близько 3 332 190 осіб отримають поранення.

Карта, що показує наслідки удару по Пекіну. Фото: Newsweek

Нагадаємо, в одному з магазинів одежі в Одесі з'явився стенд з інструкціями на випадок ядерного вибуху. Там вказано, що треба мати людям з собою та які правила варто знати.

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляв, що Росія не завдасть удару по Україні ядерною зброєю. В іншому випадку — Російська Федерація просто перестане існувати.

Ми також писали про те, що народний депутат Галина Янченко зазначила, що з часів Другої світової війни у війнах не застосовували ядерну зброю. Однак, якщо Росія наважиться це зробити, це може стати початком кінця.