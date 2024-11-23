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Подоляк пояснив, чому Росія побоїться застосувати ядерну зброю

23 листопада 2024 00:01
Ольга Антоновська - редактор
Ядерний удар по Україні — Подоляк пояснив, чому Росія цього не зробить
Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента
Ольга Антоновська - редактор

Росія не завдасть удару по Україні ядерною зброєю. В іншому випадку — Російська Федерація просто перестане існувати.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі "Єдиних новин" у суботу, 23 листопада.

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За словами Подоляка, Росія не зможе витримати зустрічні дії ядерних держав у випадку застосування такої зброї. Саме тому РФ не наважиться зробити такий крок.

"Не буде застосовувати ядерну зброю проти європейського континенту Путін, бо це буде означати для нього дорогу в один кінець. Його більше не буде існувати. І Російська Федерація в такому вигляді точно не буде існувати, як тільки вони додумаються використати навіть тактичну ядерну зброю", — заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента України також висловився щодо удару ракетою по Дніпру, яку президент РФ Путін називає "Орешніком". Він переконаний, що це була міжконтинентальна балістична ракета і ніщо інше.

"Немає ніяких "Орешніків" у РФ, це людина неадекватна видумує собі якісь назви. Це класична зброя — міжконтинентальна балістична зброя, яка зафіксована в договорах. Зрозуміло, скільки такої зброї є в Росії", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, народна депутатка Галина Янченко зазначила, що з часів Другої світової війни у війнах не застосовували ядерну зброю. Вона зазначила, що якщо Росія наважиться це зробити, це може стати початком кінця.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія могла зробити два дослідних зразки балістичної ракети "Кедр". Він вважає, що про серійне виробництво поки не йдеться.

Михайло Подоляк зброя ядерна зброя війна в Україні Росія загроза

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