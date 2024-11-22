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США можуть повернути Україні ядерну зброю — як це можливо

22 листопада 2024 22:59
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
США можуть повернути Україні ядерну зброю
Ядерні ракети напоготові. Фото ілюстративне: komersant.info
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Білому домі обговорюють можливість повернути Україні ядерну зброю. Це може стати однією з гарантій безпеки для нашої країни після укладення миру з Росією.

Про це пише видання The New York Times у п'ятницю, 22 листопада.

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США можуть повернути Україні ядерну зброю

Офіційні особи зі США та країн ЄС обговорюють потенційні гарантії безпеки для України на випадок укладення мирної угоди з Росією.

Оскільки вступ до НАТО в найближчому майбутньому неможливий, один із варіантів гарантій — накопичення Києвом арсеналу звичайних озброєнь. Його має бути достатнього для того, щоб завдати нищівного удару, якщо Москва порушить режим припинення вогню.

Кілька чиновників запропонували Джо Байдену повернути в Україну ядерну зброю, яку забрали в неї після розпаду СРСР.

На їхню думку, це було б миттєвим і величезним стримувальним фактором. Втім, такий крок буде складним та матиме серйозні наслідки як для нашої країни, так і на міжнародній арені.

Раніше ми писали, що диктатор Росії Володимир Путін офіційно затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ передбачає ядерний удар по країні, яка загрожує РФ.

Нагадуємо, експерти відреагували на матеріал The Times щодо можливості створення ядерної зброї в Україні. Вони наголосили, що це повна нісенітниця, та спростували інформацію.

США Україна ядерна зброя безпека війна в Україні

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