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США могут вернуть Украине ядерное оружие — как это возможно

22 ноября 2024 22:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
США могут вернуть Украине ядерное оружие
Ядерные ракеты наготове. Фото иллюстративное: komersant.info
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Белом доме обсуждают возможность вернуть Украине ядерное оружие. Это может стать одной из гарантий безопасности нашей страны после заключения мира с Россией.

Об этом пишет издание The New York Times в пятницу, 22 ноября.

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США могут вернуть Украине ядерное оружие

Официальные лица из США и стран ЕС обсуждают потенциальные гарантии безопасности для Украины на случай заключения мирного соглашения с Россией.

Поскольку вступление в НАТО в ближайшем будущем невозможно, один из вариантов гарантий — накопление Киевом арсенала обычных вооружений. Его должно быть достаточно для того, чтобы нанести сокрушительный удар, если Москва нарушит режим прекращения огня.

Несколько чиновников предложили Джо Байдену вернуть в Украину ядерное оружие, которое забрали у него после распада СССР.

По их мнению, это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Впрочем, такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия как для нашей страны, так и на международной арене.

Ранее мы писали, что диктатор России Владимир Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ предусматривает ядерный удар по угрожающей РФ стране.

Напомним, эксперты отреагировали на материал The Times о возможности создания ядерного оружия в Украине. Они подчеркнули, что это полная чушь, и опровергли информацию.

США Украина ядерное оружие безопасность война в Украине

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