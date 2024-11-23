Ядерный удар по Украине — Подоляк объяснил, почему Россия этого не сделает

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Россия не нанесет удар по Украине ядерным оружием. В противном случае — Российская Федерация просто перестанет существовать.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "Единых новостей" в субботу, 23 ноября.

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Почему Россия не применит ядерное оружие

По словам Подоляка, Россия не сможет выдержать встречных действий ядерных государств в случае применения такого оружия. Именно поэтому РФ не отважится сделать такой шаг.

"Не будет применять ядерное оружие против европейского континента Путин, потому что это будет означать для него дорогу в один конец. Его больше не будет существовать. И Российская Федерация в таком виде точно не будет существовать, как только они додумаются использовать даже тактическое ядерное оружие", — заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины также высказался по поводу удара ракетой по Днепру, которую президент РФ Путин называет "Орешником". Он убежден, что это была межконтинентальная баллистическая ракета и не что иное.

"Нет никаких "Орешников" в РФ, это человек неадекватный выдумывает себе какие-то названия. Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России", — отметил Подоляк.

Напомним, народная депутат Галина Янченко отметила, что со времен Второй мировой войны в войнах не применяли ядерное оружие. Она отметила, что если Россия отважится это сделать, это может стать началом конца.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия могла произвести два опытных образца баллистической ракеты "Кедр". Он считает, что о серийном производстве пока речь не идет.