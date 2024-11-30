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В СМИ оценили последствия гипотетического ядерного удара США

30 ноября 2024 16:47
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Ядерное оружие — последствия ударов оружием США B-83
Американская ядерная бомба B83. Фото: Википедия
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Удар крупнейшим американским ядерным оружием B-83 по столицам Северной Кореи, России и Китая приведет к масштабным последствиям. Стало известно, какие потенциальные разрушения и человеческие жертвы могут повлечь применение бомбы.

Об этом сообщает издание Newsweek в субботу, 30 ноября.

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Издание рассмотрело влияние использования B-83 крупнейшего ядерного оружия США в столице Северной Кореи, России и Китая.

На карте изображен гипотетический радиус поражения территорий:

  • внутренний желтый круг — радиус огненного шара, в котором все будет испаряться из-за интенсивного тепло, поднимающегося до миллионов градусов по Цельсию. Он составит около 4,1 квадратного километра;
  • внутренний серый круг — более умеренный радиус поражения взрывом, который охватит 175 квадратных километров и разрушит жилые дома и, вероятно, повлечет за собой массовые пожары;
  • широкий оранжевый круг – радиус теплового излучения около 546 квадратных километров: любой человек на этой территории рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, что может привести к образованию серьезных шрамов, инвалидности и необходимости ампутаций;
  • широкий серый круг – радиус легкого поражения в 1385 квадратных километров от места взрыва. Следует ожидать разбиения стеклянных оконных стекол, что может привести к травмам.

Северная Корея:  в Пхеньяне, по оценкам, погибли бы 1 327 820 человек и 1 105 660 получили бы ранения. За любой заданный 24-часовой период в городе в среднем 3 177 764 человека находятся в диапазоне легкого взрыва имитированной детонации.

Пхеньян
Карта последствий атаки на Пхеньян. Фото: Newsweek

Россия: за любой 24-часовой период в Москве в среднем 10 222 930 человек находятся в диапазоне светового взрыва симулированной детонации в течение любого 24-часового периода. Около 1 374 840 погибли бы, а 3 747 220 получили бы ранения.

Москва
Карта ядерной бомбы показывает влияние американского оружия на Россию. Фото: Newsweek

Китай: по оценкам, 1 548 460 человек погибли бы в Пекине, где в среднем 9 038 075 человек находятся в диапазоне светового взрыва имитированного детонации в течение любого 24-часового периода. Около 3 332 190 человек получат ранения.

Пекин
Карта, показывающая последствия удара по Пекину. Фото: Newsweek

Напомним, в одном из магазинов одежды в Одессе появился стенд с инструкциями по ядерному взрыву. Там указано, что нужно иметь людям с собой и какие правила следует знать.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что Россия не нанесет удар по Украине ядерным оружием. В противном случае — Российская Федерация просто перестанет существовать.

Мы также писали, что народный депутат Галина Янченко отметила, что со времен Второй мировой войны в войнах не применяли ядерное оружие. Однако если Россия решится это сделать, это может стать началом конца.

Китай КНДР ядерное оружие Россия бомба Северная Корея

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