Ядерная война – в Великобритании предупредили о рисках

Глава ВС Великобритании Тони Радакин. Фото: Reuters

Мир может оказаться на грани третьей ядерной эры. Эффективные предохранители, гарантирующие безопасность человечества от этой катастрофы, почти полностью отсутствуют.

Об этом заявил глава ВС Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, пишет Financial Times.

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Во время лекции в аналитическом центре Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне Радакин заявил о том, что мир сейчас находится на пороге третьей ядерной эры с почти полным отсутствием предохранителей, которые бы обезопасили человечество.

По его словам, опасность ядерной войны возрастает из-за отсутствия эффективной международной архитектуры безопасности.

"Мы находимся на рассвете ядерной эры, которая характеризуется распространением ядерных и разрушительных технологий, а также почти полным отсутствием архитектуры безопасности, которая существовала ранее", — отметил глава ВС Великобритании.

Он добавил, что мировой порядок на сегодня претерпевает серьезные изменения.

"Мы должны понимать, что поставлено на карту и готовы ли мы действовать в соответствии с новыми вызовами", — заявил Радакин.

Эти слова прозвучали после обвинений генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес России относительно ее вероятной поддержки ядерной программы Северной Кореи в обмен на участие северокорейских войск в войне против Украины.

Радакин также предупредил, что оборонный договор между Москвой и Пхеньяном может предусматривать обмен чувствительными технологиями и опытом.

Издание отмечает, что за последние годы Россия и США вышли из ряда ключевых договоров о контроле над вооружениями. Действующим лишь остается договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2026 году.

В то же время Радакин отметил, что Великобритания и ее союзники по НАТО остаются в безопасности от прямого нападения России благодаря эффективной стратегии сдерживания.

Глава ВС Великобритании подчеркнул важность сохранения ядерного зонтика, который США и Великобритания предоставляют своим союзникам для обеспечения их безопасности, призывая продолжать эту практику в дальнейшем.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о возвращении Украине ядерного оружия не рассматривается как часть военной помощи от Америки.

Ранее мы писали о том, что в СМИ оценили последствия гипотетического удара крупнейшим американским ядерным оружием B-83 по столицам Северной Кореи, России и Китая.