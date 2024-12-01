Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні arrow

У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

1 грудня 2024 20:18
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Повернення ядерної зброї Україні — у Байдена відреагували
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Питання щодо повернення Україні ядерної зброї не розглядається як частина військової допомоги від Сполучених Штатів. Проте Америка все ж зосереджена на зміцненні позицій країни на полі бою та в переговорах.

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтервʼю для ABC News у неділю, 1 грудня.

Читайте також:

Повернення Україні ядерної зброї

Під час інтерв'ю Салліван прокоментував інформацію про те, що деякі посадовці адміністрації Президента США Джо Байдена нібито допустили можливість "повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з країни після розпаду Радянського Союзу".

Радник Байдена заявив, що таке питання у США не розглядається.

"Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби", — зазначив Салліван.

Він додав, що чинна адміністрація Сполучених Штатів зробить усе можливе, аби надати Україні "інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів".

"Байден доручив мені наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади", — підкреслив радник Байдена.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що основними скептиками щодо вступу України до НАТО є Сполучені Штати, Угорщина та Німеччина.

Раніше ми писали про те, що у ЗМІ оцінили наслідки від гіпотетичного удару найбільшою американською ядерною зброєю B-83 по столицях Північної Кореї, Росії та Китаю.

Джо Байден США військова допомога ядерна зброя війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:12 Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень — чого очікувати

21:10 Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

21:05 Укренерго запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС — деталі

21:00 День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

20:24 Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:24 Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

20:18 У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

20:11 Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

20:11 Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

20:07 ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

21:12 Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень — чого очікувати

21:10 Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

21:05 Укренерго запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС — деталі

21:00 День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

20:24 Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:24 Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

20:18 У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

20:11 Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

20:11 Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

20:07 ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК