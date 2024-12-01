Повернення ядерної зброї Україні — у Байдена відреагували

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Фото: Reuters

Питання щодо повернення Україні ядерної зброї не розглядається як частина військової допомоги від Сполучених Штатів. Проте Америка все ж зосереджена на зміцненні позицій країни на полі бою та в переговорах.

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтервʼю для ABC News у неділю, 1 грудня.

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Повернення Україні ядерної зброї

Під час інтерв'ю Салліван прокоментував інформацію про те, що деякі посадовці адміністрації Президента США Джо Байдена нібито допустили можливість "повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з країни після розпаду Радянського Союзу".

Радник Байдена заявив, що таке питання у США не розглядається.

"Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби", — зазначив Салліван.

Він додав, що чинна адміністрація Сполучених Штатів зробить усе можливе, аби надати Україні "інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів".

"Байден доручив мені наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади", — підкреслив радник Байдена.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що основними скептиками щодо вступу України до НАТО є Сполучені Штати, Угорщина та Німеччина.

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