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У Байдена прокомментировали возвращение ядерного оружия Украине

1 декабря 2024 20:18
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Возвращение ядерного оружия Украине - у Байдена отреагировали
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Вопрос о возвращении Украине ядерного оружия не рассматривается как часть военной помощи от Соединенных Штатов. Тем не менее Америка все же сосредоточена на укреплении позиций страны на поле боя и в переговорах.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью для ABC News в воскресенье, 1 декабря.

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Во время интервью Салливан прокомментировал информацию о том, что некоторые должностные лица администрации Президента США Джо Байдена, якобы, допустили возможность "вернуть Украине ядерное оружие, которое было вывезено из страны после распада Советского Союза".

Советник Байдена заявил, что такой вопрос в США не рассматривается.

"Это не рассматривается. Нет, мы предоставляем Украине различные конвенционные силы и средства, чтобы она могла эффективно защитить себя и дать отпор россиянам, а не ядерные силы и средства", — отметил Салливан.

Он добавил, что действующая администрация Соединенных Штатов сделает все возможное, чтобы предоставить Украине "инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров".

"Байден поручил мне следить за значительным увеличением военного оборудования, которое мы поставляем в Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до того времени, когда президент Байден уйдет с должности", — подчеркнул советник Байдена.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основными скептиками вступления Украины в НАТО являются Соединенные штаты, Венгрия и Германия.

Ранее мы писали о том, что в СМИ оценили последствия гипотетического удара крупнейшим американским ядерным оружием B-83 по столицам Северной Кореи, России и Китая.

Джо Байден США военная помощь ядерное оружие война в Украине

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