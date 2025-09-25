Відео
Україна
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Свириденко поїде до США для переговорів про мінеральну угоду

Свириденко поїде до США для переговорів про мінеральну угоду

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 17:31
Угода про надра — Свириденко поїде до США для переговорів із бізнесом
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко поїде до США для переговорів щодо мінеральної угоди. Крім того, будуть проведені розмови з компаніями та бізнес-структурами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками американського бізнесу 25 вересня.

Свириденко поїде з візитом до США

"Ми підготуємо візит прем’єра України до США для переговорів із бізнесом і щодо мінеральної угоди. Будуть проведені детальні розмови з компаніями та бізнес-структурами", — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що під час останніх зустрічей обговорювалися перспективи мінеральної угоди, за якою вже є близькі до реалізації результати. Очікуються конкретні проєкти та домовленості.

"Дякую за підтримку. Ми маємо добрі результати щодо мінеральної угоди й очікуємо на їхнє втілення у конкретних проєктах", — додав президент. 

Нагадаємо, раніше Зеленський обговорив з представниками США інвестиції в Україну. Вони поставили за мету збільшити капіталовкладення в українські компанії. 

Також президент повідомив, що Україна випереджає графік реформ від МВФ і ЄС. За його словами, співпраця з міжнародним валютним фондом є ключовою для України. 

Володимир Зеленський США надра Юлія Свириденко корисні копалини
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
