Угода про надра — Свириденко поїде до США для переговорів із бізнесом

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко поїде до США для переговорів щодо мінеральної угоди. Крім того, будуть проведені розмови з компаніями та бізнес-структурами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками американського бізнесу 25 вересня.

Свириденко поїде з візитом до США

"Ми підготуємо візит прем’єра України до США для переговорів із бізнесом і щодо мінеральної угоди. Будуть проведені детальні розмови з компаніями та бізнес-структурами", — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що під час останніх зустрічей обговорювалися перспективи мінеральної угоди, за якою вже є близькі до реалізації результати. Очікуються конкретні проєкти та домовленості.

"Дякую за підтримку. Ми маємо добрі результати щодо мінеральної угоди й очікуємо на їхнє втілення у конкретних проєктах", — додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський обговорив з представниками США інвестиції в Україну. Вони поставили за мету збільшити капіталовкладення в українські компанії.

Також президент повідомив, що Україна випереджає графік реформ від МВФ і ЄС. За його словами, співпраця з міжнародним валютним фондом є ключовою для України.