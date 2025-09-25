Реформи від МВФ і ЄС — Україна випереджає графік

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі реформи, визначені Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Крім того, в деяких пунктах наша країна навіть випереджає графік.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками американського бізнесу у США.

Реформи для України від МВФ та ЄС

Президент під час зустрічі з міжнародними партнерами повідомив, що одразу після прибуття до США провів переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Співпраця з МВФ є ключовою для України, адже дозволяє продовжувати чинні програми та запускати нові. Київ не лише виконує всі необхідні реформи, а й випереджає узгоджений графік", — наголосив Володимир Зеленський.

Також глава держави окремо зупинився на підготовці до зими: президент повідомив, що це завжди серйозний виклик у воєнних умовах, проте закликав українців зберігати спокій і бути готовими.

Нагадаємо, 25 вересня Володимир та Олена Зеленські зустрілися з українською громадою у США. Під час цієї розмови йшлося про результати візиту до Америки та зустріч з Дональдом Трампом.

Крім того, Зеленський обговорив з представниками США інвестиції в Україну. Сторони поговорили про партнерство з українськими компаніями.