Реформи від МВФ і ЄС — Україна випереджає графік

Україна випереджає графік реформ від МВФ і ЄС, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі реформи, визначені Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Крім того, в деяких пунктах наша країна навіть випереджає графік.
Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками американського бізнесу у США.
Реформи для України від МВФ та ЄС
Президент під час зустрічі з міжнародними партнерами повідомив, що одразу після прибуття до США провів переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
"Співпраця з МВФ є ключовою для України, адже дозволяє продовжувати чинні програми та запускати нові. Київ не лише виконує всі необхідні реформи, а й випереджає узгоджений графік", — наголосив Володимир Зеленський.
Також глава держави окремо зупинився на підготовці до зими: президент повідомив, що це завжди серйозний виклик у воєнних умовах, проте закликав українців зберігати спокій і бути готовими.
Нагадаємо, 25 вересня Володимир та Олена Зеленські зустрілися з українською громадою у США. Під час цієї розмови йшлося про результати візиту до Америки та зустріч з Дональдом Трампом.
Крім того, Зеленський обговорив з представниками США інвестиції в Україну. Сторони поговорили про партнерство з українськими компаніями.
Читайте Новини.LIVE!