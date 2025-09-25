Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Головна Новини дня Україна випереджає графік реформ від МВФ і ЄС, — Зеленський

Україна випереджає графік реформ від МВФ і ЄС, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 17:08
Реформи від МВФ і ЄС — Україна випереджає графік
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі реформи, визначені Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Крім того, в деяких пунктах наша країна навіть випереджає графік.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками американського бізнесу у США. 

Реклама
Читайте також:

Реформи для України від МВФ та ЄС

Президент під час зустрічі з міжнародними партнерами повідомив, що одразу після прибуття до США провів переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Співпраця з МВФ є ключовою для України, адже дозволяє продовжувати чинні програми та запускати нові. Київ не лише виконує всі необхідні реформи, а й випереджає узгоджений графік", — наголосив Володимир Зеленський.

Також глава держави окремо зупинився на підготовці до зими: президент повідомив, що це завжди серйозний виклик у воєнних умовах, проте закликав українців зберігати спокій і бути готовими.

Нагадаємо, 25 вересня Володимир та Олена Зеленські зустрілися з українською громадою у США. Під час цієї розмови йшлося про результати візиту до Америки та зустріч з Дональдом Трампом.

Крім того, Зеленський обговорив з представниками США інвестиції в Україну. Сторони поговорили про партнерство з українськими компаніями. 

Володимир Зеленський МВФ Україна реформи ЄС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації