Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Украина опережает график реформ от МВФ и ЕС, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:08
Реформы от МВФ и ЕС — Украина опережает график
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все реформы, определенные Международным валютным фондом и Европейским Союзом. Кроме того, в некоторых пунктах наша страна даже опережает график.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время встречи с представителями американского бизнеса в США.

Читайте также:

Реформы для Украины от МВФ и ЕС

Президент во время встречи с международными партнерами сообщил, что сразу по прибытии в США провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Сотрудничество с МВФ является ключевым для Украины, ведь позволяет продолжать действующие программы и запускать новые. Киев не только выполняет все необходимые реформы, но и опережает согласованный график", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава государства отдельно остановился на подготовке к зиме: президент сообщил, что это всегда серьезный вызов в военных условиях, однако призвал украинцев сохранять спокойствие и быть готовыми.

Напомним, 25 сентября Владимир и Елена Зеленские встретились с украинской общиной в США. Во время этого разговора речь шла о результатах визита в Америку и встрече с Дональдом Трампом.

Кроме того, Зеленский обсудил с представителями США инвестиции в Украину. Стороны поговорили о партнерстве с украинскими компаниями.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
