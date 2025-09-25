Соглашение о недрах — Свириденко поедет в США для переговоров с бизнесом

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поедет в США для переговоров по минеральной сделке. Кроме того, будут проведены разговоры с компаниями и бизнес-структурами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского бизнеса 25 сентября.

Реклама

Читайте также:

Свириденко поедет с визитом в США

"Мы подготовим визит премьера Украины в США для переговоров с бизнесом и по минеральному соглашению. Будут проведены детальные разговоры с компаниями и бизнес-структурами", — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что во время последних встреч обсуждались перспективы минеральной сделки, по которой уже есть близкие к реализации результаты. Ожидаются конкретные проекты и договоренности.

"Спасибо за поддержку. У нас есть хорошие результаты по минеральному соглашению, и ожидаем их воплощение в конкретных проектах", — добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с представителями США инвестиции в Украину. Они поставили цель увеличить капиталовложения в украинские компании.

Также президент сообщил, что Украина опережает график реформ от МВФ и ЕС. По его словам, сотрудничество с международным валютным фондом является ключевым для Украины.