Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Новости дня Свириденко поедет в США для переговоров о минеральной сделке

Свириденко поедет в США для переговоров о минеральной сделке

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:31
Соглашение о недрах — Свириденко поедет в США для переговоров с бизнесом
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поедет в США для переговоров по минеральной сделке. Кроме того, будут проведены разговоры с компаниями и бизнес-структурами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского бизнеса 25 сентября.

Читайте также:

Свириденко поедет с визитом в США

"Мы подготовим визит премьера Украины в США для переговоров с бизнесом и по минеральному соглашению. Будут проведены детальные разговоры с компаниями и бизнес-структурами", — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что во время последних встреч обсуждались перспективы минеральной сделки, по которой уже есть близкие к реализации результаты. Ожидаются конкретные проекты и договоренности.

"Спасибо за поддержку. У нас есть хорошие результаты по минеральному соглашению, и ожидаем их воплощение в конкретных проектах", — добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с представителями США инвестиции в Украину. Они поставили цель увеличить капиталовложения в украинские компании.

Также президент сообщил, что Украина опережает график реформ от МВФ и ЕС. По его словам, сотрудничество с международным валютным фондом является ключевым для Украины.

Владимир Зеленский США недра Юлия Свириденко полезные ископаемые
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
