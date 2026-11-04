Валентина Молода, яка представилася медиком "швидкої" під час подій на Борщагівці. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

У середу, 4 листопада, у суді розглядають питання про обрання запобіжного заходу Валентині Молодій, яка під час подій на Борщагівці представилася лікаркою швидкої допомоги. Прокуратура просить взяти її під варту. За версією слідства, жінка причетна до перешкоджання законній діяльності підрозділу Національної гвардії України.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду.

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Події на Борщагівці: у чому підозрюють Валентину Молоду

Сьогодні, 4 листопада, під час судового засідання прокурор підтримав клопотання про тримання Валентини Молодої під вартою. За версією слідства, вона могла бути причетна до перешкоджання законній діяльності підрозділу Національної гвардії України.

Як зазначив прокурор, під час досудового розслідування встановили ймовірну змову щодо спільного вчинення кримінального правопорушення 30 жовтня 2026 року. Слідство вважає, що дії фігурантів були спрямовані на перешкоджання роботі військового підрозділу.

Рішення щодо запобіжного заходу для Молодої має ухвалити суд.

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Новини.LIVE інформували, що під час судового засідання 4 листопада 2026 року Валентина Молода заявила, що допомогла чотирьом людям під час подій на Борщагівці, серед яких були чоловік із переломом хребта та людина з виведеною кишкою. Журналісти запитали жінку про медичну освіту, лікарський одяг і використання автомобіля швидкої допомоги. На запитання про освіту та одяг вона прямо не відповіла, натомість заявила, що хоче оприлюднити інформацію, встановлену слідчими.

Новини.LIVE писали, що у Петропавлівській Борщагівці жінка поширила інформацію про нібито незаконне утримання військових, що спричинило сутички біля приватного будинку. Журналісти з'ясували, що автомобіль швидкої допомоги з логотипами клініки "Мед-престиж" продали ще у 2024 році. Колишній власник компанії заявив, що нові власники не мали права використовувати його торгову марку та представлятися працівниками клініки.

Новини.LIVE повідомляли, що СБУ встановила близько 100 осіб, причетних до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Правоохоронці проводять обшуки, вирішують питання про затримання та оголошення підозр, а також розслідують три кримінальні провадження. У межах справи вже затримали жінку, яка представлялася медикинею, та водія автомобіля.