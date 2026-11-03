Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Жінку, яка першою приїхала на автомобілі швидкої допомоги до будинку під час подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, затримали. Про це розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. За його словами, жінка одягнула форму медперсоналу, заздалегідь придбала автомобіль швидкої допомоги та разом із водієм щонайменше за три доби до інциденту провела розвідку об'єкта. Також у неї виявили листування з Telegram-каналами, які масово поширювали інформацію про події.

Про це Буданов розповів в ефірі ТСН, передає Новини.LIVE.

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Буданов розповів про підготовку до подій у Борщагівці

"Я вважаю, що потрібно утриматись від суб'єктивних оцінок", — сказав керівник ОП.

Він також розповів, що перед подіями жінка разом із водієм заздалегідь приїжджала до будинку.

"Те, що можу сказати на загал, ну, до прикладу, дуже цікавий факт. Я розумію, що люди були збурені, але і були факти провокації. До прикладу, з чого це все почалося? Одна особа, надівши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм за мінімум три доби до цього провела, скажімо так, розвідку цього об'єкта.

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Це все відфіксовано і так далі. Потім, коли проводилось опитування, і зараз ця особа, скажімо так, з неї проводиться подальша робота, в її телефоні всі ці матеріали були виявлені. Тобто, готувалася свідома дія.

Є переписка, є фотографії і так далі. Є переписка з певними телеграм-каналами, які розпочали масово на цю розсилку", — розповів Буданов.

Якими могли бути мотиви затриманої

Керівник ОП зазначив, що поки невідомо, навіщо жінка готувала ці дії. Він припустив кілька можливих причин, але наголосив, що не можна пояснювати всі події лише провокаціями.

"Я не знаю, до кінця з якою метою це робилось, або з особистих мотивів, підняти свій рейтинг, чи заробити певні гроші, але буде питання, хто ж такі гроші за такі послуги платить.

Чи, можливо, все ж таки з трошки іншою, антидержавницькою метою, але так чи інакше не можна просто все скинути на діяльність провокаторів. Ця ситуація показала напруженість в суспільстві і те, що є проблеми, які потрібно вирішувати. Це просто констатація факту. Так, з одного боку провокатори, але з іншого боку це напруга в суспільстві, — заявив Буданов.

Також він підтвердив, що жінку жінку заарештували: "Так, вона затримана".

Кирило Буданов, зокрема, пояснив, що відомо про людей, яким могла знадобитися медична допомога.

"Ті, кому була потрібна допомога, знаходяться в лікарні. Більшості з них, як виявилося, не потребували жодної медичної допомоги. Але це згодом стане зрозуміло", — сказав керівник ОП.

Буданов закликав не допускати насильства

Окремо посадовець наголосив, що ніхто не має права чинити свавілля.

"Ні цивільні, ні військові. Але пам'ятайте, у нас йде серйозна війна.

І тут будь-які засоби наші противники будуть використовувати. Потрібна єдність і потрібно знаходити відповіді на досить такі непрості питання. Але знаходити їх разом і в нормальній формі.

Бити військових, перекидати автобуси, так само як можливо іншій стороні робити якісь не зовсім зрозумілі для суспільства дії, нікому не дозволено", — наголосив Буданов.

Що відомо про події у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк заявив про можливу оплату учасникам сутичок у Петропавлівській Борщагівці. За його словами, деяким людям нібито платили по 100 доларів, а за проникнення до будинку пропонували 10 тисяч доларів. Він також стверджував, що організатори підготували яйця та каміння, а учасникам обіцяли, що їх не покарають за ці дії.

Раніше 3 листопада також заявляв, що події у Петропавлівській Борщагівці відбулися "не без впливу". Він пообіцяв, що конкретних осіб та ініціаторів встановлять і покарають. За його словами, Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об'єктивне розслідування.