Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Женщину, которая первой прибыла на машине скорой помощи к дому во время событий в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, задержали. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, женщина надела форму медицинского персонала, заранее приобрела машину скорой помощи и вместе с водителем как минимум за трое суток до инцидента провела разведку объекта. Также у неё обнаружили переписку с Telegram-каналами, которые массово распространяли информацию о событиях.

Об этом Буданов рассказал в эфире ТСН, передает Новини.LIVE.

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Буданов рассказал о подготовке к событиям в Борщаговке

"Я считаю, что нужно воздержаться от субъективных оценок", — сказал руководитель ОП.

Он также рассказал, что перед событиями женщина вместе с водителем заранее приезжала к дому.

"Что я могу сказать в целом, ну, например, очень интересный факт. Я понимаю, что люди были взволнованы, но были и факты провокации. Например, с чего это всё началось? Один человек, надев почему-то форму медицинского персонала и приобретя перед этим автомобиль скорой помощи, со своим водителем как минимум за три суток до этого провёл, скажем так, разведку этого объекта.

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Все это зафиксировано и так далее. Затем, когда проводился опрос, и сейчас с этим человеком, скажем так, ведется дальнейшая работа, в его телефоне были обнаружены все эти материалы. То есть готовилось преднамеренное действие.

Есть переписка, есть фотографии и так далее. Есть переписка с определенными телеграм-каналами, которые начали массовую рассылку", — рассказал Буданов.

Какими могли быть мотивы задержанной

Глава ОП отметил, что пока неизвестно, зачем женщина готовила эти действия. Он предположил несколько возможных причин, но подчеркнул, что нельзя объяснять все события только провокациями.

"Я не знаю, с какой именно целью это делалось — из личных мотивов, чтобы повысить свой рейтинг или заработать определенные деньги, — но возникнет вопрос: кто же платит такие деньги за подобные услуги?

Или, возможно, всё-таки с немного иной, антигосударственной целью, но так или иначе нельзя просто всё свалить на деятельность провокаторов. Эта ситуация показала напряжённость в обществе и то, что есть проблемы, которые нужно решать. Это просто констатация факта. Да, с одной стороны — провокаторы, но с другой — это напряженность в обществе", — заявил Буданов.

Также он подтвердил, что женщину арестовали: "Да, она задержана".

Кирилл Буданов, в частности, пояснил, что известно о людях, которым могла понадобиться медицинская помощь.

"Те, кому требовалась помощь, находятся в больнице. Большинству из них, как оказалось, не потребовалась никакая медицинская помощь. Но это со временем станет понятно", — сказал руководитель ОП.

Буданов призвал не допускать насилия

Отдельно чиновник подчеркнул, что никто не имеет права бесчинствовать.

"Ни гражданские, ни военные. Но помните, у нас идет серьезная война.

И здесь наши противники будут использовать любые средства. Нужно единство, и нужно находить ответы на довольно непростые вопросы. Но находить их вместе и в нормальной форме.

Избивать военных, опрокидывать автобусы, равно как и другой стороне совершать какие-то не совсем понятные для общества действия, никому не позволено", — подчеркнул Буданов.

Что известно о событиях в Петропавловской Борщаговке

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк заявил о возможной оплате участникам столкновений в Петропавловской Борщаговке. По его словам, некоторым людям якобы платили по 100 долларов, а за проникновение в дом предлагали 10 тысяч долларов. Он также утверждал, что организаторы подготовили яйца и камни, а участникам обещали, что их не накажут за эти действия.

Ранее, 3 ноября, он также заявлял, что события в Петропавловской Борщаговке произошли "не без постороннего влияния". Он пообещал, что конкретные лица и инициаторы будут установлены и наказаны. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование.