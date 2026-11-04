Натовп закидує військових яйцями під час конфлікту на Петропавлівській Борщагівці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Події навколо розміщення нацгвардійців на Борщагівці стали наслідком правового нігілізму. Гучний конфлікт біля приватного будинку, де утримували військових після СЗЧ, був спланованою провокацією або інформаційною спецоперацією РФ

Про це заявили нардеп Валентин Наливайченко та генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі Вечір.LIVE.

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Російський слід і спланована операція на Петропавлівській Борщагівці

Заворушення, що сталися на Борщагівці навколо будинку з військовослужбовцями, могли бути добре зрежисованою інформаційною атакою з боку Російської Федерації. Про це в ефірі проєкту "Вечір.LIVE" заявили народний депутат від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко та колишній заступник секретаря РНБО, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

Коментуючи перші кадри з місця конфлікту, Валентин Наливайченко одразу вказав на ознаки підготовки, а саме необліковану карету швидкої допомоги та невідому жінку-медика. Парламентар наголосив, що цей емоційний і неприємний інцидент штучно розігнали в соціальних мережах, що швидко збурило місцевих жителів, які навіть не підозрювали про сусідство з нацгвардійцями, котрі самовільно залишили частину.

"Тепер вже я кажу про те, що мені не зрозуміло, як професіоналу, як це все в одному місці, в одному часі, без жодних пояснень", — зазначив політик, закликавши СБУ знайти не лише виконавців, але й організаторів і спонсорів цієї провокації.

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Генерал Сергій Кривонос підтримав таку версію, назвавши інцидент "гарно спланованою інформаційною операцією ворога". За його словами, російські спецслужби системно збирають дані про локації українських підрозділів. Відбувся витік інформації, після чого ворог відпрацював чіткий сценарій із постановними елементами: від купленої машини фейкової компанії до підбурення молоді на дискредитацію правоохоронців і Нацгвардії.

Окремо гості ефіру розкритикували дії українських відомств. Валентин Наливайченко звернув увагу на те, що командування не надало жодних роз'яснень щодо статусу приватного будинку. Він підкреслив, що за подібними об'єктами мала б наглядати Військова служба правопорядку, а не цивільна поліція.

Згідно із законом, Національна гвардія займається конвоюванням лише заарештованих або засуджених осіб.

"Хто ці особи, ким вони засуджені або заарештовані і так далі. Дуже багато правового нігілізму, який цю провокацію, знаєте, як додав у ватру олії", — зауважив нардеп.

Він також позитивно оцінив рішення керівника ГУР Кирила Буданова прибути на місце події, щоб особистим прикладом показати важливість дотримання законів.

Головною системною причиною таких конфліктів Сергій Кривонос назвав багаторічну бездіяльність влади у створенні повноцінної військової юстиції.

"Коли немає військових судів, немає військової нормальної прокуратури, немає військових адвокатів, немає військових в'язниць, немає нормальної військового розуміння поліції, Збройні сили, Національна гвардія і інші силові структури, вимушені безпосередньо самі в певних моментах діяти, і часто це йде в розріз з існуючими законами і статутами", — пояснив генерал.

За його словами, чинне законодавство, зокрема статут внутрішньої служби, просто не передбачає реалій активної війни, коли військових доводиться ховати невеликими групами у цивільних будинках для захисту від ракетних ударів. Тому, на думку Кривоноса, перевірки дотримання цих мирних норм сьогодні ставлять військових у безвихідне становище.

Новини.LIVE повідомляли, що скандал довкола сутичок у Петропавлівській Борщагівці отримав кримінальне продовження. Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом перевищення влади військовими службовими особами.

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький публічно заявив, що ці події оголили тотальний колапс української правоохоронної системи, яка не змогла вчасно зупинити провокацію.

Військове керівництво водночас намагається виправдати перебування покалічених нацгвардійців у звичайній будівлі, а не в палатах. Командувач НГУ Олександр Півненко зазначив, що частини мають власні медпункти, але пообіцяв розібратися, чому поранені перебували саме там.

Паралельно журналісти вивели на чисту воду ще одного фальшивого "лікаря" з місця сутичок — ним виявився 36-річний киянин Віктор Єна, котрий уже проходив за шахрайство та дезертирство, не маючи жодного відношення до медицини.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прямо вказав на сплановану диверсійну операцію та координацію натовпу ззовні. Правоохоронці затримали псевдомедикиню, яка першою під'їхала на купленій "швидкій. Ця: жінка ще за три доби до штурму проводила розвідку об'єкта та тримала прямий зв'язок із сіткою Telegram-каналів для розгону паніки.