Толпа закидывает военных яйцами во время столкновений на Петропавловской Борщаговке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

События, связанные с размещением национальной гвардии в Борщаговке, стали следствием правового нигилизма. Громкий конфликт возле частного дома, где удерживали военных после чрезвычайной ситуации, был спланированной провокацией или информационной спецоперацией РФ

Об этом заявили народный депутат Валентин Наливайченко и генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире Вечір.LIVE.

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Российский след и спланированная операция на Петропавловской Борщаговке

Беспорядки, произошедшие на Борщаговке вокруг дома с военнослужащими, могли быть хорошо срежиссированной информационной атакой со стороны Российской Федерации. Об этом в эфире проекта Вечір.LIVE заявили народный депутат от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко и бывший заместитель секретаря СНБО, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Комментируя первые кадры с места конфликта, Валентин Наливайченко сразу указал на признаки подготовки, а именно: неучтенную машину скорой помощи и неизвестную женщину-медика. Парламентарий подчеркнул, что этот эмоциональный и неприятный инцидент искусственно раздули в социальных сетях, что быстро возмутило местных жителей, которые даже не подозревали о соседстве с нацгвардейцами, самовольно покинувшими часть.

"Теперь я говорю о том, что мне, как профессионалу, непонятно, как все это могло произойти в одном месте, в одно время, без каких-либо объяснений", — отметил политик, призвав СБУ найти не только исполнителей, но и организаторов и спонсоров этой провокации.

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Генерал Сергей Кривонос поддержал такую версию, назвав инцидент «хорошо спланированной информационной операцией врага». По его словам, российские спецслужбы систематически собирают данные о местонахождении украинских подразделений. Произошла утечка информации, после чего враг отработал четкий сценарий с постановочными элементами: от купленной машины фиктивной компании до подстрекательства молодежи к дискредитации правоохранителей и Нацгвардии.

Отдельно гости эфира раскритиковали действия украинских ведомств. Валентин Наливайченко обратил внимание на то, что командование не предоставило никаких разъяснений относительно статуса частного дома. Он подчеркнул, что за подобными объектами должна следить Военная служба правопорядка, а не гражданская полиция.

Согласно закону, Национальная гвардия занимается конвоированием только арестованных или осужденных лиц.

"Кто эти люди, кем они осуждены или арестованы и так далее. Очень много правового нигилизма, который этой провокации, знаете, как масло в огонь", — отметил нардеп.

Он также положительно оценил решение руководителя ГУР Кирилла Буданова прибыть на место происшествия, чтобы личным примером показать важность соблюдения законов.

Главной системной причиной таких конфликтов Сергей Кривонос назвал многолетнее бездействие властей в создании полноценной военной юстиции.

"Когда нет военных судов, нет нормальной военной прокуратуры, нет военных адвокатов, нет военных тюрем, нет нормального военного понимания у полиции, Вооруженные силы, Национальная гвардия и другие силовые структуры вынуждены в определенных моментах действовать самостоятельно, и часто это идет вразрез с действующими законами и уставами", — пояснил генерал.

По его словам, действующее законодательство, в частности устав внутренней службы, просто не предусматривает реалий активной войны, когда военных приходится укрывать небольшими группами в гражданских домах для защиты от ракетных ударов. Поэтому, по мнению Кривоноса, проверки соблюдения этих мирных норм сегодня ставят военных в безвыходное положение.

Новини.LIVE сообщали, что скандал вокруг столкновений в Петропавловской Борщаговке получил уголовное продолжение. Государственное бюро расследований открыло производство по факту превышения полномочий военными должностными лицами.

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий публично заявил, что эти события обнажили тотальный коллапс украинской правоохранительной системы, которая не смогла вовремя остановить провокацию.

Военное руководство при этом пытается оправдать нахождение раненых нацгвардейцев в обычном здании, а не в палатах. Командующий НГУ Александр Пивненко отметил, что части имеют собственные медпункты, но пообещал разобраться, почему раненые находились именно там.

Параллельно журналисты разоблачили ещё одного фальшивого «врача» с места столкновений — им оказался 36-летний киевлянин Виктор Ена, который уже отбывал наказание за мошенничество и дезертирство и не имел никакого отношения к медицине.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прямо указал на спланированную диверсионную операцию и координацию толпы извне. Правоохранители задержали псевдоврача, которая первой подъехала на купленной «скорой». Эта женщина ещё за три суток до штурма проводила разведку объекта и поддерживала прямую связь с сетью Telegram-каналов для разжигания паники.