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Главная Новости дня Столкновения на Борщаговке: прокуратура просит арестовать врача "скорой помощи"

Столкновения на Борщаговке: прокуратура просит арестовать врача "скорой помощи"

Ua ru
4 ноября 2026 16:02
Репортаж
Столкновения на Борщаговке: прокуратура требует ареста Валентины Молодой Галина Остаповец/Новини.LIVE
Валентина Молодая, представившаяся сотрудницей "скорой помощи" во время событий на Борщаговке. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

В среду, 4 ноября, в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Валентины Молодой, которая во время событий на Борщаговке представилась врачом скорой помощи. Прокуратура просит поместить ее под стражу. По версии следствия, женщина причастна к препятствованию законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда.

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События на Борщаговке: в чем подозревают Валентину Молодую

Сегодня, 4 ноября, во время судебного заседания прокурор поддержал ходатайство о содержании Валентины Молодой под стражей. По версии следствия, она могла быть причастна к препятствованию законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.

Как отметил прокурор, в ходе досудебного расследования был установлен вероятный сговор о совместном совершении уголовного правонарушения 30 октября 2026 года. Следствие считает, что действия фигурантов были направлены на препятствование работе военного подразделения.

Решение о мере пресечения в отношении Молодой должен принять суд.

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Новини.LIVE сообщали, что во время судебного заседания 4 ноября 2026 года Валентина Молодая заявила, что помогла четырём людям во время событий на Борщаговке, среди которых были мужчина с переломом позвоночника и человек с выпавшей кишкой. Журналисты спросили женщину о медицинском образовании, врачебной одежде и использовании автомобиля скорой помощи. На вопросы об образовании и одежде она прямо не ответила, зато заявила, что хочет обнародовать информацию, установленную следователями.

Новини.LIVE писали, что в Петропавловской Борщаговке женщина распространила информацию о якобы незаконном удержании военных, что привело к столкновениям возле частного дома. Журналисты выяснили, что автомобиль скорой помощи с логотипами клиники "Мед-престиж" был продан еще в 2024 году. Бывший владелец компании заявил, что новые владельцы не имели права использовать его торговую марку и представляться сотрудниками клиники.

Новини.LIVE сообщали, что СБУ установила около 100 человек, причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Правоохранители проводят обыски, решают вопросы о задержании и предъявлении подозрений, а также расследуют три уголовных дела. В рамках дела уже задержали женщину, представлявшуюся медицинской работницей, и водителя автомобиля.

Киев драка беспорядки Киевская область СОЧ Нацгвардия Петропавловская Борщаговка
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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