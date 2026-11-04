Валентина Молодая, представившаяся сотрудницей "скорой помощи" во время событий на Борщаговке. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

В среду, 4 ноября, в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Валентины Молодой, которая во время событий на Борщаговке представилась врачом скорой помощи. Прокуратура просит поместить ее под стражу. По версии следствия, женщина причастна к препятствованию законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда.

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События на Борщаговке: в чем подозревают Валентину Молодую

Сегодня, 4 ноября, во время судебного заседания прокурор поддержал ходатайство о содержании Валентины Молодой под стражей. По версии следствия, она могла быть причастна к препятствованию законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.

Как отметил прокурор, в ходе досудебного расследования был установлен вероятный сговор о совместном совершении уголовного правонарушения 30 октября 2026 года. Следствие считает, что действия фигурантов были направлены на препятствование работе военного подразделения.

Решение о мере пресечения в отношении Молодой должен принять суд.

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