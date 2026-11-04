Валентина Молодая, представившаяся сотрудницей "скорой помощи" во время событий на Борщаговке. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Так называемая "врач" Валентина Молодая, которая находилась на месте событий в Петропавловской Борщаговке, заявила, что помогла четырём людям. Журналисты спросили её о медицинском образовании, медицинской форме и машине скорой помощи, на которой она приехала. На вопросы об образовании и ношении медицинской формы женщина прямо не ответила.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда в среду, 4 ноября.

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Суд над "врачом", которая была во время событий на Борщаговке

По словам так называемой "врача скорой помощи" Валентины Молодой, среди четырёх человек, которым она якобы помогла во время событий на Борщаговке, были мужчина с переломом позвоночника и человек с выпавшей кишкой и осложнениями. Она уверяет, что у неё есть документы, подтверждающие состояние этих людей.

В то же время журналисты спросили Молодую, почему она представлялась врачом и приехала на машине скорой помощи. Он был связан с медицинской службой, которая, по данным "Слідство.Інфо", прекратила работу еще в 2023 году.

Также журналисты поинтересовались, имеет ли Молодая медицинское образование и почему она носила врачебную форму. Прямого ответа на эти вопросы она не дала. Вместо этого заявила, что хочет озвучить информацию, которую выяснили следственные органы.

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Валентина Молодая первой прибыла в Петропавловскую Борщаговку, где впоследствии начались столкновения 2 ноября 2026 года. Там она распространяла информацию о якобы удержании в здании десятков людей, вела прямой эфир в TikTok и давала интервью экс-депутату Игорю Мосийчуку.

Заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий заявлял, что Молодая могла пытаться мошенническим путем забрать военного, который самовольно покинул часть. По словам министра внутренних дел Ивана Выгивского, женщина организовала это по просьбе родственницы одного из военных, находящихся в СЗЧ. Правоохранители также сообщали, что Молода укрывает своего мужа, который также находится в СЗЧ.

Новини.LIVE сообщали, что во время столкновений в Петропавловской Борщаговке 2 ноября на место событий приехала скорая помощь с логотипами частной клиники "Мед-престиж". Как выяснили журналисты, клиника прекратила работу ещё в 2023 году, а автомобиль продали новым владельцам в 2024-м. Бывший владелец компании заявил, что покупатели должны были удалить логотипы и не имели права использовать торговую марку или представляться владельцами клиники.

Новини.LIVE писали, что журналисты установили: мужчиной в форме медика, участвовавшим в событиях 2 ноября в Петропавловской Борщаговке, оказался 36-летний киевлянин Виктор Ена. Ранее в отношении него возбуждалось уголовное дело за самовольное оставление воинской части и мошенничество, а также фиксировались административные правонарушения. В то же время журналистам не удалось найти подтверждений того, что Ена имеет медицинское образование.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Валентин Наливайченко и генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос назвали события в Петропавловской Борщаговке спланированной информационной операцией России. Они обратили внимание на признаки подготовки провокации, в частности на появление автомобиля скорой помощи и неизвестной женщины, которая представлялась медиком. В то же время Наливайченко и Кривонос раскритиковали правовые пробелы и отсутствие полноценной системы военной юстиции в Украине.