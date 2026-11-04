Валентина Молода, яка представилася медиком "швидкої" під час подій на Борщагівці. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Так звана "лікарка" Валентина Молода, яка перебувала під час подій на Петропавлівській Борщагівці, заявила, що допомогла чотирьом людям. Журналісти запитали її про медичну освіту, лікарський одяг та автомобіль швидкої допомоги, яким вона приїхала. На запитання про освіту та використання медичного одягу жінка прямо не відповіла.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду у середу, 4 листопада.

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Суд щодо "лікарки", яка була під час подій на Борщагівці

За словами так званої "лікарки швидкої" Валентини Молодої, серед чотирьох людей, яким вона нібито допомогла під час подій на Борщагівці, були чоловік із переломом хребта та людина з виведеною кишкою й ускладненнями. Вона запевняє, що має документи, які підтверджують стан цих людей.

Водночас журналісти запитали Молоду, чому вона представлялася лікаркою та приїхала на автомобілі швидкої допомоги. Він був пов’язаний із медичною службою, яка, за даними "Слідство.Інфо", припинила роботу ще у 2023 році.

Також журналісти поцікавилися, чи має Молода медичну освіту та чому використовувала лікарський одяг. Прямої відповіді на ці запитання вона не надала. Натомість заявила, що хоче озвучити інформацію, яку з’ясували слідчі органи.

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Що відомо про Валентину Молоду

Валентина Молода першою прибула до Петропавлівської Борщагівки, де згодом почалися сутички 2 листопада 2026 року. Там вона поширювала інформацію про нібито утримання в будівлі десятків людей, вела прямий ефір у TikTok та давала інтерв’ю ексдепутату Ігорю Мосійчуку.

Заступник голови СБУ Іван Рудницький заявляв, що Молода могла намагатися шахрайським шляхом забрати військового, який самовільно залишив частину. За словами міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, жінка організувала це на прохання родички одного з військових у СЗЧ. Правоохоронці також повідомляли, що Молода переховує свого чоловіка, який теж перебуває у СЗЧ.

Новини.LIVE повідомляли, що під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада на місце подій приїхала швидка з логотипами приватної клініки "Мед-престиж". Як з’ясували журналісти, клініка припинила роботу ще у 2023 році, а автомобіль продали новим власникам у 2024-му. Колишній власник компанії заявив, що покупці мали прибрати логотипи та не мали права використовувати торговельну марку чи представлятися власниками клініки.

Новини.LIVE писали, що журналісти встановили, що чоловіком у формі медика, який брав участь у подіях 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці, виявився 36-річний киянин Віктор Єна. Раніше щодо нього відкривали кримінальну справу за самовільне залишення військової частини та шахрайство, а також фіксували адміністративні правопорушення. Водночас журналістам не вдалося знайти підтверджень, що Єна має медичну освіту.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Валентин Наливайченко та генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос назвали події на Петропавлівській Борщагівці спланованою інформаційною операцією Росії. Вони звернули увагу на ознаки підготовки провокації, зокрема появу автомобіля швидкої допомоги та невідомої жінки, яка представлялася медиком. Водночас Наливайченко і Кривонос розкритикували правові прогалини та відсутність повноцінної системи військової юстиції в Україні.