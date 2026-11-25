Підозрюваний Владислав Реут. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

У справі про вбивство Анастасії Березовської, яку розшукували через замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, захист звернув увагу на обставини залучення людей до співпраці з представниками державних структур.

Про це після судового засідання заявив адвокат підозрюваного Владислава Реута Максим Борисов, передає журналіст Новини.LIVE Діана Шликова.

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Які запитання виникли у захисту

За словами Борисова, у провадженні згадуються двоє представників спецслужб, які залучили людину до співпраці. Вони пояснювали це необхідністю виконання нібито державного завдання.

Адвокат наголосив, що такі обставини потребують уваги, адже йдеться про представників відомств, у яких працювали підозрювані. Він поставив під сумнів однозначність ролі силовиків у цій історії.

Суд продовжив арешт Владислава Реута

25 листопада суд продовжив тримання Владислава Реута під вартою до 7 січня 2027 року включно. Запобіжний захід залишили без права внесення застави.

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Сторона захисту має п'ять днів, щоб оскаржити це рішення в Київському апеляційному суді. Після засідання Максим Борисов повідомив, що поки не вирішив, чи подаватиме апеляцію. Спершу він має узгодити це питання зі своїм підзахисним.

Що відомо про вбивство Анастасії Березовської

У липні 2026 року на Київщині знайшли тіло 39-річної Анастасії Березовської, уродженки Житомира. Жінку розшукував Інтерпол у межах справи про замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

У вбивстві підозрюють співробітника ГУР Міноборони Владислава Реута та працівника СБУ Віталія Жиковича. Спочатку Реут заявляв, що саме він стріляв у жінку, однак згодом змінив свідчення.

За його новою версією, він обмовив себе через страх за власне життя, а смертельний постріл нібито здійснив Жикович, після чого наказав Реуту закопати тіло. Ці твердження є версією підозрюваного.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про обшуки СБУ в помешканні військовослужбовця ГУР Міноборони, які відбулися 6 листопада. За словами адвоката Масі Найєма, спецпризначенці вибили двері квартири на вулиці Смілянській, повалили розвідника на підлогу та одягнули на нього кайданки.

Також фахівці СБУ змогли відновити відеозапис замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. На кадрах зафіксовано, як жінка залишає біля входу до будинку предмет, схожий на рюкзак, після чого там відбувається вибух.