Адвокат Масі Наєм. Фото: facebook.com/MasiNayyem

У помешканні військовослужбовця ГУР Міноборони у п'ятницю, 6 листопада, тривають обшуки та невідкладні слідчі дії за участю Служби безпеки. Спецпризначенці повалили чоловіка на землю після того, як вибили двері квартири на вулиці Смілянській.

Про це заявив адвокат військовослужбовця Масі Наєм, передає Новини.LIVE.

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Силові дії СБУ та жорстке затримання

Служба безпеки України нагрянула з обшуком до помешкання співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Невідкладні слідчі дії розгорнулися безпосередньо у квартирі 84, що розташована в будинку на вулиці Смілянській, 15.

Повідомлення Масі Наєма. Фото: скриншот соцмережі

Як розповів адвокат військовослужбовця Масі Найєм, який оперативно прибув на місце подій для надання правової допомоги своєму клієнту, спецпризначенці діяли силою. Вони вибили вхідні двері квартири, після чого одразу повалили розвідника на підлогу та одягнули на нього кайданки.

Окрему увагу захисник звертає на процесуальні порушення під час візиту оперативників СБУ.

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"Згідно закону мали б дочекатись внутрішню безпеку ГУР. Не дочекались", — констатував Масі Найєм.

Юрист також озвучив ймовірну причину такого раптового інтересу силовиків до військового. За його припущеннями, цей невідкладний обшук може бути безпосередньо пов'язаний із розслідуванням так званої справи "Монако". Станом на зараз жодне з правоохоронних відомств чи державних структур офіційно не підтвердило та не прокоментувало цей інцидент.

Також Новини.LIVE повідомляли про інший резонансний обшук, який відбувся 4 листопада. НАБУ і САП провели серію обшуків у працівників Служби безпеки України в межах одразу кількох відкритих проваджень. У самій спецслужбі заявили, що не перешкоджають слідчим діям, зацікавлені в об'єктивному розслідуванні та надають антикорупційним органам необхідне сприяння.

Під час виконання ухвали ВАКС 4 листопада детективи НАБУ зіткнулися зі спротивом одного з керівників СБУ. Як повідомили в антикорупційному бюро, посадовець відмовився впускати слідчу групу до приміщення для проведення обшуку та погрожував застосувати вогнепальну зброю.