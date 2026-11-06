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Адвокат Найем сообщил о жестком обыске у сотрудника ГУР

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6 ноября 2026 10:20
Дело Монако: Служба безопасности провела обыск у разведчика ГУР facebook.com/MasiNayyem
Адвокат Маси Наем. Фото: facebook.com/MasiNayyem

В квартире военнослужащего ГУР Минобороны в пятницу, 6 ноября, продолжаются обыски и неотложные следственные действия с участием Службы безопасности. Спецназовцы повалили мужчину на землю после того, как выбили дверь квартиры на улице Смелянской.

Об этом заявил адвокат военнослужащего Маси Наем, передает Новини.LIVE.

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Силовые действия СБУ и жесткое задержание

Служба безопасности Украины нагрянула с обыском в квартиру сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны. Неотложные следственные действия развернулись непосредственно в квартире № 84, расположенной в доме по улице Смелянской, 15.

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Сообщение Маси Найема. Фото: скриншот из соцсети

Как рассказал адвокат военнослужащего Маси Найем, который оперативно прибыл на место событий для оказания правовой помощи своему клиенту, спецназовцы действовали с применением силы. Они выбили входную дверь квартиры, после чего сразу же повалили разведчика на пол и надели на него наручники.

Особое внимание защитник обращает на процессуальные нарушения во время визита оперативников СБУ.

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"Согласно закону, они должны были дождаться прибытия сотрудников службы внутренней безопасности ГУР. Но не дождались", — констатировал Маси Найем.

Юрист также озвучил вероятную причину такого внезапного интереса силовиков к военному. По его предположениям, этот неотложный обыск может быть напрямую связан с расследованием так называемого дела "Монако". На данный момент ни одно из правоохранительных ведомств или государственных структур официально не подтвердило и не прокомментировало этот инцидент.

Также Новини.LIVE сообщали о другом резонансном обыске, который состоялся 4 ноября. НАБУ и САП провели серию обысков у сотрудников Службы безопасности Украины в рамках сразу нескольких открытых производств. В самой спецслужбе заявили, что не препятствуют следственным действиям, заинтересованы в объективном расследовании и оказывают антикоррупционным органам необходимое содействие.

Во время исполнения постановления ВАКС 4 ноября детективы НАБУ столкнулись с сопротивлением одного из руководителей СБУ. Как сообщили в антикоррупционном бюро, чиновник отказался впустить следственную группу в помещение для проведения обыска и угрожал применить огнестрельное оружие.

СБУ обыски Монако ГУР Маси Наем
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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