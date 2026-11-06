Адвокат Найем сообщил о жестком обыске у сотрудника ГУР
В квартире военнослужащего ГУР Минобороны в пятницу, 6 ноября, продолжаются обыски и неотложные следственные действия с участием Службы безопасности. Спецназовцы повалили мужчину на землю после того, как выбили дверь квартиры на улице Смелянской.
Об этом заявил адвокат военнослужащего Маси Наем, передает Новини.LIVE.
Силовые действия СБУ и жесткое задержание
Служба безопасности Украины нагрянула с обыском в квартиру сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны. Неотложные следственные действия развернулись непосредственно в квартире № 84, расположенной в доме по улице Смелянской, 15.
Как рассказал адвокат военнослужащего Маси Найем, который оперативно прибыл на место событий для оказания правовой помощи своему клиенту, спецназовцы действовали с применением силы. Они выбили входную дверь квартиры, после чего сразу же повалили разведчика на пол и надели на него наручники.
Особое внимание защитник обращает на процессуальные нарушения во время визита оперативников СБУ.
"Согласно закону, они должны были дождаться прибытия сотрудников службы внутренней безопасности ГУР. Но не дождались", — констатировал Маси Найем.
Юрист также озвучил вероятную причину такого внезапного интереса силовиков к военному. По его предположениям, этот неотложный обыск может быть напрямую связан с расследованием так называемого дела "Монако". На данный момент ни одно из правоохранительных ведомств или государственных структур официально не подтвердило и не прокомментировало этот инцидент.
Также Новини.LIVE сообщали о другом резонансном обыске, который состоялся 4 ноября. НАБУ и САП провели серию обысков у сотрудников Службы безопасности Украины в рамках сразу нескольких открытых производств. В самой спецслужбе заявили, что не препятствуют следственным действиям, заинтересованы в объективном расследовании и оказывают антикоррупционным органам необходимое содействие.
Во время исполнения постановления ВАКС 4 ноября детективы НАБУ столкнулись с сопротивлением одного из руководителей СБУ. Как сообщили в антикоррупционном бюро, чиновник отказался впустить следственную группу в помещение для проведения обыска и угрожал применить огнестрельное оружие.