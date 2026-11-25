Подозреваемый Владислав Реут. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

В деле об убийстве Анастасии Березовской, которую разыскивали в связи с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, в Монако, защита обратила внимание на обстоятельства привлечения людей к сотрудничеству с представителями государственных структур.

Об этом после судебного заседания заявил адвокат подозреваемого Владислава Реута Максим Борисов, передает журналист Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Реклама

Какие вопросы возникли у защиты

По словам Борисова, в деле упоминаются двое представителей спецслужб, которые привлекли человека к сотрудничеству. Они объясняли это необходимостью выполнения якобы государственного задания.

Адвокат подчеркнул, что такие обстоятельства требуют внимания, ведь речь идет о представителях ведомств, в которых работали подозреваемые. Он поставил под сомнение однозначность роли силовиков в этой истории.

Суд продлил арест Владислава Реута

25 ноября суд продлил содержание Владислава Реута под стражей до 7 января 2027 года включительно. Меру пресечения оставили без права внесения залога.

Читайте также:

У стороны защиты есть пять дней, чтобы обжаловать это решение в Киевском апелляционном суде. После заседания Максим Борисов сообщил, что пока не решил, будет ли подавать апелляцию. Сначала он должен согласовать этот вопрос со своим подзащитным.

Что известно об убийстве Анастасии Березовской

В июле 2026 года в Киевской области нашли тело 39-летней Анастасии Березовской, уроженки Житомира. Женщину разыскивал Интерпол в рамках дела о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, в Монако.

В убийстве подозревают сотрудника ГУР Минобороны Владислава Реута и сотрудника СБУ Виталия Жиковича. Сначала Реут заявлял, что именно он стрелял в женщину, однако впоследствии изменил показания.

По его новой версии, он оговорил себя из-за страха за собственную жизнь, а смертельный выстрел якобы произвел Жикович, после чего приказал Реуту закопать тело. Эти утверждения являются версией подозреваемого.

Ранее Новини.LIVE сообщали об обысках СБУ в квартире военнослужащего ГУР Минобороны, которые состоялись 6 ноября. По словам адвоката Маси Найема, спецназовцы выбили дверь квартиры на улице Смелянской, повалили разведчика на пол и надели на него наручники.

Также специалисты СБУ смогли восстановить видеозапись покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. На кадрах запечатлено, как женщина оставляет у входа в дом предмет, похожий на рюкзак, после чего там происходит взрыв.