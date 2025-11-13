ВАКС відправив фігурантку справи НАБУ Людмилу Зоріну

Людмила Зоріна. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для приватної підприємиці Людмили Зоріної — два місяці під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень. Її підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів державної компанії "Енергоатом".

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Слухання у справі тривало всю ніч — розпочалося пізно ввечері 12 листопада і завершилося лише вранці наступного дня. Прокурори наполягали на арешті, аргументуючи це ризиками тиску на свідків, знищення доказів або скоєння нових правопорушень.

Під час обшуків у Зоріної знайшли понад 105 тисяч доларів готівкою — сума, що, за словами слідчих, значно перевищує її задекларовані доходи. З огляду на це сторона обвинувачення просила встановити заставу понад 15 мільйонів гривень.

Якщо підозрювана внесе визначену судом заставу, вона зобов’язана буде носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, з’являтися до слідчого і суду, а також утримуватися від контактів зі свідками. Водночас її адвокат повідомив, що захист оскаржуватиме рішення суду, оскільки у клієнтки немає коштів для внесення застави.

Захист наполягає, що Зоріну безпідставно пов’язують із масштабною корупційною схемою. За словами адвоката, їй інкримінують лише участь у злочинній організації та привласнення понад 1,5 мільйона гривень, тоді як інших епізодів у справі вона не стосується.

"Тут відсутні будь-які докази, які б підтверджували набуття нею цих коштів. У підозрі зазначено, що вона нібито використала понад півтора мільйона гривень, але немає фактів, що вона — співвиконавець", — заявив адвокат у суді.

Зоріна, звертаючись до суду, просила не брати її під варту, посилаючись на сімейні обставини — у неї неповнолітня дитина з інвалідністю, вона розлучена й доглядає за матір’ю.

"Я дійсно невинна, я не знайома з фігурантами цієї справи, не бачила їх навіть по телевізору. Прошу дати мені можливість поїхати до дитини, застосуйте будь-який інший запобіжний захід, окрім арешту", — сказала вона.

Нагадаємо, що раніше суд постановив взяти під варту ще одну підозрювану у справі щодо Енергоатома. За даними слідства, жінка, яка працювала у так званому бек-офісі, могла бути причетною до відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом.

Суд також ухвалив запобіжний захід для колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка — Ігоря Миронюка. За версією слідства, він може бути причетним до корупційних дій, пов’язаних із укладанням контрактів державної компанії "Енергоатом".

А до цього Вищий антикорупційний суд розглянув питання щодо запобіжного заходу для виконавчого директора з безпеки Енергоатома Дмитра Басова. За інформацією з відкритих джерел, на період досудового розслідування його співпрацю з держпідприємством тимчасово призупинено.