ВАКС отправил фигурантку дела НАБУ Людмилу Зорину

Людмила Зорина. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для частной предпринимательницы Людмилы Зориной — два месяца под стражей с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен. Ее подозревают в причастности к коррупционной схеме по хищению средств государственной компании "Энергоатом".

Об этом сообщает "Суспільне".

Детали дела

Слушание по делу продолжалось всю ночь — началось поздно вечером 12 ноября и завершилось только утром следующего дня. Прокуроры настаивали на аресте, аргументируя это рисками давления на свидетелей, уничтожения доказательств или совершения новых правонарушений.

Во время обысков у Зориной нашли более 105 тысяч долларов наличными — сумма, которая, по словам следователей, значительно превышает ее задекларированные доходы. Учитывая это, сторона обвинения просила установить залог более 15 миллионов гривен.

Если подозреваемая внесет определенный судом залог, она обязана будет носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, являться к следователю и в суд, а также воздерживаться от контактов со свидетелями. В то же время ее адвокат сообщил, что защита будет обжаловать решение суда, поскольку у клиентки нет средств для внесения залога.

Защита настаивает, что Зорину безосновательно связывают с масштабной коррупционной схемой. По словам адвоката, ей инкриминируют только участие в преступной организации и присвоение более 1,5 миллиона гривен, тогда как других эпизодов в деле она не касается.

"Здесь отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие приобретение ею этих средств. В подозрении указано, что она якобы использовала более полутора миллионов гривен, но нет фактов, что она — соисполнитель", — заявил адвокат в суде.

Зорина, обращаясь в суд, просила не брать ее под стражу, ссылаясь на семейные обстоятельства — у нее несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, она разведена и ухаживает за матерью.

"Я действительно невиновна, я не знакома с фигурантами этого дела, не видела их даже по телевизору. Прошу дать мне возможность поехать к ребенку, примените любую другую меру пресечения, кроме ареста", — сказала она.

Напомним, что ранее суд постановил взять под стражу еще одну подозреваемую по делу об Энергоатоме. По данным следствия, женщина, которая работала в так называемом бэк-офисе, могла быть причастна к отмыванию средств, полученных незаконным путем.

Суд также принял меру пресечения для бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко — Игоря Миронюка. По версии следствия, он может быть причастен к коррупционным действиям, связанным с заключением контрактов государственной компании "Энергоатом".

А до этого Высший антикоррупционный суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для исполнительного директора по безопасности Энергоатома Дмитрия Басова. По информации из открытых источников, на период досудебного расследования его сотрудничество с госпредприятием временно приостановлено.