За Стефанішину сьогодні внесуть 6 млн грн застави

Посол України в США Ольга Стефанішина під час судового засідання. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

У четвер, 13 серпня, за колишнього посла України в США Ольгу Стефанішину внесуть заставу у розмірі 6 млн грн. Кошти нададуть її колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими вона працювала до переходу на державну службу. Водночас захист експосла оскаржує в апеляції як обраний запобіжний захід, так і розмір застави.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Ольги Стефанішиної в коментарі "Українській правді".

Хто внесе заставу за Стефанішину

За словами Ольги Стефанішиної, сума застави у 6 млн грн є непомірною для неї та її родини. Водночас щоб не залишати простору для спекуляцій навколо ситуації, її колишні колеги по юридичному бізнесу вирішили внести необхідні кошти.

Йдеться про людей, з якими Стефанішина працювала до роботи в уряді та які нині її захищають. Заставу внесуть 13 серпня, паралельно з розглядом апеляції захисту.

Експосолка наголосила, що її позиція щодо розміру застави залишається незмінною. Вона вважає визначену судом суму надмірною для неї та її родини.

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"Сума у 6 мільйонів гривень, як я і заявляла раніше, — непомірна для мене та моєї родини. Моя позиція щодо суми залишається незмінною, але щоб не залишати простору для спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді і які мене захищають, паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді", — зазначила Стефанішина.

Що відомо про заставу

Стефанішина також нагадала, що застава є гарантійним заходом. Внесені кошти повертаються, якщо особа виконує всі процесуальні вимоги.

Вона пояснила, що рішення внести заставу пов'язане з упевненістю її захисту у своїй позиції.

"Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому", — наголосила Стефанішина.

Захист Ольги Стефанішиної подав апеляційну скаргу на рішення суду. Вона стосується як самого виду запобіжного заходу, так і визначеного розміру застави.

Новини.LIVE інформували, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко пояснив, чому Ользі Стефанішиній оголосили підозру вже після її звільнення з посади. За його словами, рішення ухвалили після того, як детективи НАБУ зібрали достатню доказову базу, а прокурор погодив відповідний процесуальний документ. Водночас у САП наголосили, що інформація про можливий вплив Стефанішиної на конкурсні комісії не є предметом кримінального провадження.

Новини.LIVE писали, що Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні на понад 13,9 млн грн. За даними НАБУ і САП, вона оформлювала дорогу нерухомість та автомобіль на родичів і підлеглого. Суд уже обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 6 млн грн.

Новини.LIVE також повідомляли, що Ольга Стефанішина заявила в суді, що вважає підозру необґрунтованою та має намір доводити свою невинуватість. Вона запевнила, що не ухилятиметься від суду, виконуватиме процесуальні обов’язки та залишатиметься в Києві. Водночас Стефанішина наголосила, що не може самостійно внести запропоновану заставу, не поставивши під загрозу забезпечення своєї родини.