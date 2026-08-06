Справа НАБУ і САП: Ольга Стефанішина отримала підозру

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Колишній віцепрем'єр-міністерці — міністерці юстиції Ользі Стефанішиній оголосили підозру у неправдивому декларуванні та незаконному збагаченні на суму понад 13,9 млн грн. За даними НАБУ та САП, ексурядовиця оформлювала елітну нерухомість та авто преміумкласу на родичів і підлеглих, у суді вже обрано для неї запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Новини.LIVE.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 млн гривень

Правоохоронці з'ясували, що у користуванні та фактичній власності колишньої посадовиці перебувала ціла низка коштовних активів, які вона приховала від декларування.

Зокрема, колишня чиновниця купила дві квартири в столичному житловому комплексі "Файна Таун" загальною вартістю майже 11 млн грн, що були юридично оформлені на її подругу. Ще одне житло у київському ЖК бізнес-класу "Львівська площа" чиновниця записала на власну матір, тоді як її батько став формальним власником декількох нежитлових приміщень та паркувального місця у цьому ж комплексі.

Окрім цього, для пересування посадовиця використовувала кросовер Mercedes-Benz GLC 220 d, зареєстрований на її підлеглого.

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Паралельно колишня очільниця Мін'юсту планувала придбання заміського будинку поблизу Києва вартістю близько 550 тис. дол. США. Розрахуватися за заміський будинок вона хотіла наступним чином: гроші продавцю 250 тис. дол. США вона планувала передати готівковими коштами та переоформленням на нього двох вищезгаданих квартир у ЖК "Файна Таун".

Але ця угода так і не відбулася, оскільки посадовиця відмовилася від покупки. В НАБУ припускають, що причиною стало майбутнє призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

Також в Антикорупційному бюро зауважили, що сума офіційних доходів ексурядовиці не перекривала її реальних видатків. З початку 2024 року до середини 2025 року чиновниця заробила законним шляхом близько 3,7 млн грн, однак виключно з її банківських рахунків у цей же період було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

Як писали раніше Новини.LIVE, на судовому засідання колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що не визнає висунутих їй звинувачень. Під час судового засідання вона зазначила, що вважає підозру необґрунтованою та має намір захищати свою позицію в межах правового поля.

За словами Стефанішиної, вона свідомо повернулася до України, аби особисто брати участь у всіх необхідних процесуальних діях. Політикиня наголосила, що не планує переховуватися від слідства чи уникати судового розгляду, а готова доводити свою правоту відповідно до встановленої законом процедури.

Раніше правоохоронці розпочали процесуальні дії, у межах яких фігурує ім'я Ольги Стефанішиної. Вона зазначила, що сам факт проведення слідчих заходів не означає доведення вини людини, а є лише етапом роботи правоохоронної системи.

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що слідство має претензії щодо можливого впливу Стефанішиної на кадрові рішення у низці антикорупційних структур.

Окремо стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у Сполучених Штатах Америки. Документ оприлюднили на офіційному сайті глави держави, його датовано 3 серпня.

