Дело НАБУ и САП: Ольге Стефанишиной предъявлено подозрение

Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Бывшей вице-премьер-министру — министру юстиции Ольге Стефанишиной предъявили подозрение в ложном декларировании и незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн. По данным НАБУ и САП, бывшая чиновница оформляла элитную недвижимость и автомобили премиум-класса на родственников и подчиненных; в суде для нее уже избрана мера пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Новини.LIVE.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен

Правоохранители выяснили, что в пользовании и фактической собственности бывшей чиновницы находился целый ряд ценных активов, которые она скрыла от декларирования.

В частности, бывшая чиновница купила две квартиры в столичном жилом комплексе "Файна Таун" общей стоимостью почти 11 млн грн, которые были юридически оформлены на ее подругу. Еще одно жилье в киевском ЖК бизнес-класса «Львовская площадь» чиновница оформила на свою мать, тогда как ее отец стал формальным владельцем нескольких нежилых помещений и парковочного места в этом же комплексе.

Кроме того, для передвижения чиновница использовала кроссовер Mercedes-Benz GLC 220 d, зарегистрированный на ее подчиненного.

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Параллельно бывшая глава Минюста планировала приобрести загородный дом недалеко от Киева стоимостью около 550 тыс. долл. США. Расплатиться за загородный дом она хотела следующим образом: деньги продавцу, а именно250 тыс. долл. США, она планировала передать наличными и переоформить на него две вышеупомянутые квартиры в ЖК "Файна Таун".

Но эта сделка так и не состоялась, поскольку чиновница отказалась от покупки. В НАБУ предполагают, что причиной стало предстоящее назначение на дипломатическую должность за рубежом.

Также в Антикоррупционном бюро отметили, что сумма официальных доходов бывшей чиновницы не покрывала её реальных расходов. С начала 2024 года до середины 2025 года чиновница заработала законным путем около 3,7 млн грн, однако исключительно с её банковских счетов за этот же период было потрачено ориентировочно 4,2 млн грн.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, на судебном заседании бывшая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также бывшее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что не признает выдвинутых ей обвинений. В ходе судебного заседания она отметила, что считает подозрение необоснованным и намерена отстаивать свою позицию в рамках правового поля.

По словам Стефанишиной, она сознательно вернулась в Украину, чтобы лично участвовать во всех необходимых процессуальных действиях. Политик подчеркнула, что не планирует скрываться от следствия или уклоняться от судебного разбирательства, а готова доказывать свою правоту в соответствии с установленной законом процедурой.

Ранее правоохранительные органы начали процессуальные действия, в рамках которых фигурирует имя Ольги Стефанишиной. Она отметила, что сам факт проведения следственных мероприятий не означает доказательства вины человека, а является лишь этапом работы правоохранительной системы.

В ходе заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что у следствия есть претензии относительно возможного влияния Стефанишиной на кадровые решения в ряде антикоррупционных структур.

Отдельно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства, он датирован 3 августа.