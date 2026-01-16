Юн Сок Йоль отримав тюремний строк — рішення суду

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибуває до суду. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Південнокорейський суд виніс перший обвинувальний вирок у кримінальних справах, відкритих проти колишнього глави держави Юн Сок Йоля після запровадження ним воєнного стану наприкінці 2024 року. Центральний районний суд Сеула призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Reuters.

У Південній Кореї засудили колишнього президента

Суд дійшов висновку, що експрезидент навмисно перешкоджав роботі правосуддя, зокрема намагався заблокувати виконання ордера на свій арешт. За матеріалами справи, для цього використовувалися співробітники президентської служби безпеки, яких залучили з метою недопущення слідчих дій. Окрім цього, Юна визнали винним у знищенні доказів та фальсифікації офіційних документів.

Окремим епізодом у справі стало порушення законної процедури введення воєнного стану. Суд встановив, що рішення не проходило належного обговорення на офіційному засіданні кабінету міністрів, як того вимагає законодавство. Саме це, на думку суддів, стало одним із ключових факторів, які призвели до політичної кризи та суспільного резонансу в країні.

Головуючий суддя підкреслив, що підсудний, обіймаючи посаду президента, використав свій вплив у власних інтересах. Суд розцінив дії Юна як спробу поставити державні інституції на службу особистій безпеці, що суперечить принципам верховенства права та демократичного устрою Південної Кореї.

Невдовзі після завершення слухання адвокатка колишнього глави держави заявила, що сторона захисту не погоджується з вироком і готує апеляційну скаргу. За її словами, рішення суду має ознаки політичної вмотивованості, а аргументи захисту, на переконання адвокатів, не були повною мірою враховані.

Водночас колишнього президента очікують інші судові процеси, у межах яких можливі значно суворіші вироки, включно з довічним ув'язненням або навіть зі смертною карою.

Нагадаємо, запровадження воєнного стану у Південній Кореї навіть спричинило масові протести всередині країни.

