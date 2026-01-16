Видео
Главная Новости дня Суд в Сеуле приговорил экс-президента к 5 годам заключения

Суд в Сеуле приговорил экс-президента к 5 годам заключения

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 12:00
Юн Сок Ёль получил тюремный срок - решение суда
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибывает в суд. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Южнокорейский суд вынес первый обвинительный приговор по уголовным делам, открытым против бывшего главы государства Юн Сок Ёля после введения им военного положения в конце 2024 года. Центральный районный суд Сеула назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

В Южной Корее осудили бывшего президента

Суд пришел к выводу, что экс-президент намеренно препятствовал работе правосудия, в частности пытался заблокировать исполнение ордера на свой арест. По материалам дела, для этого использовались сотрудники президентской службы безопасности, которых привлекли с целью недопущения следственных действий. Кроме этого, Юна признали виновным в уничтожении доказательств и фальсификации официальных документов.

Отдельным эпизодом в деле стало нарушение законной процедуры введения военного положения. Суд установил, что решение не проходило надлежащего обсуждения на официальном заседании кабинета министров, как того требует законодательство. Именно это, по мнению судей, стало одним из ключевых факторов, которые привели к политическому кризису и общественному резонансу в стране.

Председательствующий судья подчеркнул, что подсудимый, занимая должность президента, использовал свое влияние в собственных интересах. Суд расценил действия Юна как попытку поставить государственные институты на службу личной безопасности, что противоречит принципам верховенства права и демократического устройства Южной Кореи.

Вскоре после завершения слушания адвокат бывшего главы государства заявила, что сторона защиты не согласна с приговором и готовит апелляционную жалобу. По ее словам, решение суда имеет признаки политической мотивированности, а аргументы защиты, по мнению адвокатов, не были в полной мере учтены.

В то же время бывшего президента ожидают другие судебные процессы, в рамках которых возможны значительно более суровые приговоры, включая пожизненное заключение или даже со смертной казнью.

Напомним, введение военного положения в Южной Корее даже вызвало массовые протесты внутри страны.

Также в Киеве состоялось заседание ВАКС, где избирали меру пресечения Юлии Тимошенко, которую подозревают в коррупционном деле для влияния на решения нардепов во время голосования.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
