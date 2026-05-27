Суд покарав блогера за шахрайство і дискредитації ТЦК

У Вінниці судили блогера, який підозрювали у шахрайстві і дискредитації мобілізаційних заходів і ТЦК. За скоєне суд призначив йому покарання.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, блогер поширював контент, який, на думку слідства, мав на меті дискредитацію мобілізаційних заходів і роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

"Таким чином, підозрюваний чинив протиправні дії для формування у суспільства негативного ставлення до військовослужбовців в особливий період", — йдеться у повідомленні.

Окремо слідство зазначило, що фігурант організовував збори коштів начебто для допомоги ЗСУ, однак частину отриманих донатів, за версією обвинувачення, витрачав у власних інтересах.

Рішення суду

Під час судового процесу обвинувачений провину не визнав та не став надавати показання, скориставшись правом не свідчити, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Зокрема, сторона захисту говорила про політичний характер переслідування та оскаржувала слідчі дії.

У ході розгляду суд проаналізував письмові матеріали справи, відеозаписи, а також заслухав показання свідків, потерпілих і експерта у сфері лінгвістики.

За результатами розгляду суд дійшов висновку, що обвинувачення за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ не знайшло належного підтвердження. Водночас суд встановив порушення, пов’язані із шахрайством, а також поширенням матеріалів, які містили образи на адресу військових.

У підсумку чоловіка визнали винним за ч. 1 та ч. 2 ст. 190, а також ч. 2 ст. 435-1 Кримінального кодексу України. Остаточним вироком стало покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

