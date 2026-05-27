Суд наказал блогера за мошенничество и дискредитацию ТЦК

Работник ТЦК говорит с гражданами.

В Виннице судили блогера, который подозревали в мошенничестве и дискредитации мобилизационных мероприятий и ТЦК. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Винницкого городского суда.

Детали дела

Согласно материалам дела, блогер распространял контент, который, по мнению следствия, имел целью дискредитацию мобилизационных мероприятий и работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

"Таким образом, подозреваемый совершал противоправные действия для формирования у общества негативного отношения к военнослужащим в особый период", — говорится в сообщении.

Отдельно следствие отметило, что фигурант организовывал сборы средств якобы для помощи ВСУ, однако часть полученных донатов, по версии обвинения, тратил в собственных интересах.

Решение суда

Во время судебного процесса обвиняемый вину не признал и не стал давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. В частности, сторона защиты говорила о политическом характере преследования и обжаловала следственные действия.

В ходе рассмотрения суд проанализировал письменные материалы дела, видеозаписи, а также заслушал показания свидетелей, потерпевших и эксперта в сфере лингвистики.

По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что обвинение по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ не нашло должного подтверждения. В то же время суд установил нарушения, связанные с мошенничеством, а также распространением материалов, содержащих оскорбления в адрес военных.

В итоге мужчину признали виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 190, а также ч. 2 ст. 435-1 Уголовного кодекса Украины. Окончательным приговором стало наказание в виде трех лет лишения свободы.

