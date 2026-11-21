Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Фото: Reuters

Велика Британія готова допомогти Україні відновити боєздатність Збройних сил одразу після припинення бойових дій. Британський міністр оборони Вес Стрітінг заявив, що союзники мають забезпечити українській армії можливість стримувати майбутні загрози, а гарантії безпеки необхідно узгодити в межах мирних переговорів.

Про це Стрітінг заявив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Переговори української та британської делегацій. Фото: Reuters

Британія планує допомагати Україні після війни

Британський міністр оборони наголосив на важливості відновлення оборонних спроможностей України після завершення активних бойових дій. Як приклад готовності міжнародних партнерів він навів навчання багатонаціональних сил, які відбулися в Польщі.

За словами Стрітінга, ці навчання продемонстрували здатність союзників спільно працювати над посиленням української армії.

Наразі йдеться про допомогу, яка дозволить ЗСУ не лише відновити свої можливості, а й ефективно протидіяти потенційним загрозам у майбутньому. Водночас міністр не повідомив про конкретні рішення щодо можливого направлення британських військовослужбовців на територію України.

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Стрітінг назвав головну умову мирної угоди

Представник британського уряду наголосив, що будь-які домовленості про завершення війни повинні насамперед відповідати інтересам України. Він також застеріг від сценарію, за якого російський лідер Володимир Путін зможе представити результати агресії як власний успіх.

На думку Стрітінга, це могло б створити небезпечний прецедент і заохотити інших агресорів до нападів на суверенні держави.

За словами Стрітінга, саме тому майбутня мирна угода має передбачати дієві гарантії безпеки та можливість України захищатися від повторної агресії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет зимової допомоги на суму понад 500 млн фунтів стерлінгів.

Також Новини.LIVE писав, що Велика Британія анонсувала новий пакет військової підтримки України вартістю понад 342 млн доларів. До нього увійдуть понад тисяча ударних безпілотників із дальністю польоту більш ніж 1000 кілометрів. Такі дрони зможуть уражати військові об'єкти далеко від лінії фронту.