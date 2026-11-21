Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за оголошений зимовий пакет допомоги на 500 млн євро. За його словами, це масштабна підтримка, зокрема рішення, ухвалені під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це президент сказав під час зустрічі з Держсекретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Зеленський про допомогу від Великої Британії

"Ці рішення щодо загальної суми у 500 мільйонів фунтів — це справді масштабні пакети допомоги, і щиро дякую за рішення, ухвалені під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Ми розраховували на це, дякуємо вам", — сказав Зеленський.

Із загальної суми 240 млн євро Велика Британія спрямує на посилення української протиповітряної оборони. Пакет також передбачає передачу Україні понад 1000 ракет і більш як 10 радарів.

Президент наголосив, що візити партнерів до України після масованих російських атак мають особливе значення:

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"Такі візити дають нам надію, що ми не самі, і підтверджують той факт, що в нас є сильні партнери", — зазначив глава держави.

Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що хоче з'ясувати, якої додаткової допомоги Україна потребуватиме цієї зими. Отримані запити він планує передати британському прем'єр-міністру Енді Бернему.

"Що більше Путін намагається нас розділити й відмовити союзників від підтримки України, то рішучішими ми стаємо", — також наголосив Стрітінг.

Як повідомляли Новини.LIVE, цю допомогу виділяють у відповідь на запити українського керівництва. Напередодні зими Лондон також передав Україні 400 зенітних ракет для посилення протиповітряної оборони. Загальні зобов’язання Великої Британії щодо підтримки України становлять 10 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Велика Британія планує передати Україні ударні безпілотники з дальністю польоту понад 1000 км. Вони зможуть нести важкі боєголовки та призначені для ураження цілей, які можна знищити одним влучанням.