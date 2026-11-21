Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за объявленный зимний пакет помощи на сумму 500 млн евро. По его словам, это масштабная поддержка, в частности решения, принятые в ходе встречи в формате "Рамштайн".

Об этом президент сказал во время встречи с Госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом, сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

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Зеленский о помощи от Великобритании

"Эти решения на общую сумму в 500 миллионов фунтов — это действительно масштабные пакеты помощи, и я искренне благодарю за решения, принятые в ходе встречи в формате "Рамштайн". Мы рассчитывали на это, спасибо вам", — сказал Зеленский.

Из общей суммы 240 млн евро Великобритания направит на укрепление украинской противовоздушной обороны. Пакет также предусматривает передачу Украине более 1000 ракет и более 10 радаров.

Президент подчеркнул, что визиты партнеров в Украину после массированных российских атак имеют особое значение:

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"Такие визиты дают нам надежду, что мы не одни, и подтверждают тот факт, что у нас есть сильные партнеры", — отметил глава государства.

В свою очередь министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что хочет выяснить, в какой дополнительной помощи Украина будет нуждаться этой зимой. Полученные запросы он планирует передать британскому премьер-министру Энди Бернему.

"Чем больше Путин пытается разделить нас и отговорить союзников от поддержки Украины, тем решительнее мы становимся", — также подчеркнул Стритинг.

Как сообщали Новини.LIVE, эта помощь выделяется в ответ на запросы украинского руководства. Накануне зимы Лондон также передал Украине 400 зенитных ракет для усиления противовоздушной обороны. Общие обязательства Великобритании по поддержке Украины составляют 10 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщали Новини.LIVE, Великобритания планирует передать Украине ударные беспилотники с дальностью полета более 1000 км. Они смогут нести тяжелые боеголовки и предназначены для поражения целей, которые можно уничтожить одним попаданием.