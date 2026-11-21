Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Фото: Reuters

Великобритания готова помочь Украине восстановить боеспособность Вооруженных сил сразу после прекращения боевых действий. Британский министр обороны Уэс Стритинг заявил, что союзники должны обеспечить украинской армии возможность сдерживать будущие угрозы, а гарантии безопасности необходимо согласовать в рамках мирных переговоров.

Об этом Стритинг заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент Новини.LIVE Анне Сирик.

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Переговоры украинской и британской делегаций. Фото: Reuters

Британия планирует помогать Украине после войны

Британский министр обороны подчеркнул важность восстановления оборонных возможностей Украины после завершения активных боевых действий. В качестве примера готовности международных партнеров он привел учения многонациональных сил, которые состоялись в Польше.

По словам Стритинга, эти учения продемонстрировали способность союзников совместно работать над усилением украинской армии.

В настоящее время речь идет о помощи, которая позволит ВСУ не только восстановить свои возможности, но и эффективно противодействовать потенциальным угрозам в будущем. В то же время министр не сообщил о конкретных решениях относительно возможного направления британских военнослужащих на территорию Украины.

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Стритинг назвал главное условие мирного соглашения

Представитель британского правительства подчеркнул, что любые договоренности о завершении войны должны прежде всего соответствовать интересам Украины. Он также предостерег от сценария, при котором российский лидер Владимир Путин сможет представить результаты агрессии как собственный успех.

По мнению Стритинга, это могло бы создать опасный прецедент и побудить других агрессоров к нападениям на суверенные государства.

По словам Стритинга, именно поэтому будущее мирное соглашение должно предусматривать действенные гарантии безопасности и возможность Украины защищаться от повторной агрессии.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Зеленский поблагодарил Великобританию за новый пакет зимней помощи на сумму более 500 млн фунтов стерлингов.

Также Новини.LIVE писал, что Великобритания анонсировала новый пакет военной поддержки Украины стоимостью более 342 млн долларов. В него войдут более тысячи ударных беспилотников с дальностью полета свыше 1000 километров. Такие дроны смогут поражать военные объекты далеко от линии фронта.